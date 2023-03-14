https://sputnikarabic.ae/20230314/رئيس-وزراء-السويد-احتمالية-انضمام-فنلندا-للناتو-قبل-بلادنا-تزايدت-1074742713.html

رئيس وزراء السويد: احتمالية انضمام فنلندا للناتو قبل بلادنا تزايدت

رئيس وزراء السويد: احتمالية انضمام فنلندا للناتو قبل بلادنا تزايدت

أعلن رئيس وزراء السويد أولاف كريسترسون، اليوم الثلاثاء، أن احتمالية انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" قبل السويد "تزايدت"، نظرا لأن طلب انضمام... 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T18:19+0000

2023-03-14T18:19+0000

2023-03-14T18:19+0000

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وقال رئيس الوزراء للصحفيين إنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه خلال الأسابيع الأخيرة أن تركيا مستعدة للتصديق على طلب انضمام فنلندا، لكن ما زال لديها تحفظات بشأن السويد، وهو ما يعني أنها قد تصدق على فنلندا أولا، بحسب "فرانس برس".وقال خلال مؤتمر صحفي: "ليس لدينا تأكيد أن هذا سيكون هو الحال، لكن نعتقد أن التقييم الشامل بعد العديد من المحادثات مؤخرا أن هذا الاحتمال (التصديق على طلب فنلندا) تزايد".وكانت الدولتان قد عبرتا عن أملهما في أن تنضما للناتو في قمة الحلف المقررة في يوليو/ تموز، بفيلنيوس.تخلت فنلندا والسويد عن سياساتهما القائمة على مدى عقود من عدم الانحياز العسكري وتقدمتا بطلب للانضمام إلى التحالف في مايو/ أيار الماضي في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وصادقت جميع دول الناتو باستثناء تركيا والمجر على انضمام السويد وفنلندا للحلف العسكري.واتهمت تركيا ستوكهولم وهلسنكي بدعم "الإرهابيين" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.

https://sputnikarabic.ae/20230216/تشاووش-أوغلو-تركيا-بحثت-مع-دول-الناتو-انضمام-فنلندا-إلى-الحلف-بشكل-منفصل-عن-السويد-1073606757.html

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