https://sputnikarabic.ae/20230315/إشتية-يدعو-أمريكا-للضغط-على-إسرائيل-لوقف-الانتهاكات-1074789082.html
إشتية يدعو أمريكا للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات
إشتية يدعو أمريكا للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T17:08+0000
2023-03-15T17:08+0000
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رام الله - سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقائه الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية، هادي عمرو، اليوم الأربعاء، في رام الله.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: وعلى الصعيد المالي، قال إن: "هناك ارتفاعا في حجم الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، وانخفاض حاد في أموال المساعدات الخارجية، وارتفاع الأسعار والتضخم على مستوى عالمي".ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى ضغط أمريكي جدي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف جميع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، والإفراج عن الأموال الفلسطينية، التي تقتطعها بشكل غير شرعي.وبحث الجانبان سبل إنجاح اجتماع المانحين، المزمع عقده في شهر أيار/ مايو المقبل، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
https://sputnikarabic.ae/20230203/أشتية-متوالية-القتل-الإسرائيلية-تتواصل-دون-أدنى-التفاتة-للقوانين-الدولية-1073081218.html
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الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
إشتية يدعو أمريكا للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات
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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.
رام الله - سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقائه الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية، هادي عمرو، اليوم الأربعاء، في رام الله.
"إن شعبنا يعيش ضغوطا غير مسبوقة، على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية؛ من تصاعد الاستيطان والقتل والاقتحامات، وهدم البيوت ومصادرة الأراضي.
وعلى الصعيد المالي، قال إن: "هناك ارتفاعا في حجم الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، وانخفاض حاد في أموال المساعدات الخارجية، وارتفاع الأسعار والتضخم على مستوى عالمي".
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى ضغط أمريكي جدي على الحكومة الإسرائيلية
، لوقف جميع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، والإفراج عن الأموال الفلسطينية، التي تقتطعها بشكل غير شرعي.
وبحث الجانبان سبل إنجاح اجتماع المانحين، المزمع عقده في شهر أيار/ مايو المقبل، في العاصمة البلجيكية بروكسل.