https://sputnikarabic.ae/20230315/البنتاغون-رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكية-يبحث-مع-نظيره-الروسي-عددا-من-المخاوف-الأمنية-1074795425.html

البنتاغون: رئيس هيئة الأركان الأمريكية يبحث مع نظيره الروسي عددا من المخاوف الأمنية

البنتاغون: رئيس هيئة الأركان الأمريكية يبحث مع نظيره الروسي عددا من المخاوف الأمنية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، (البنتاغون) أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، ناقش في محادثة مع نظيره الروسي، فاليري غيراسيموف "عددا من المخاوف الأمنية... 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T21:56+0000

2023-03-15T21:56+0000

2023-03-15T21:56+0000

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واشنطن- سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان :" ناقش القادة العسكريين عدة مخاوف أمنية".ولم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى عن المحادثة التي جرت بين ميلي وغيراسموف.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تلقى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.وصرح مصدر في البنتاغون لوكالة "سبوتنيك" أن وزيري الدفاع الروسي والأمريكي ناقشا عبر الهاتف حادثة المسيرة فوق البحر الأسود.وقال المصدر مجيبًا عن سؤال عما إذا كان حادث الطائرة المسيرة موضوع المحادثة بين شويغو وأوستن: "أستطيع أن أؤكد ذلك".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، أن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.وتابع البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم، إن واشنطن ليست متأكدة من أنها ستتمكن من إعادة حطام الطائرة من دون طيار، وفي الوقت نفسه، لا تريد أمريكا أن تقع بقايا الطائرة من دون طيار في "الأيدي الخطأ"، وتتخذ خطوات لمنع مثل هذا التطور.

https://sputnikarabic.ae/20230315/-شويغو-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-نظيره-الأمريكي--1074790866.html

https://sputnikarabic.ae/20230315/لافروف-الجانب-الأمريكي-يحاول-باستمرار-البحث-عن-نوع-من-الاستفزاز-لتصعيد-نهج-المواجهة-1074791397.html

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