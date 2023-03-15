https://sputnikarabic.ae/20230315/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أنشطة-الجيش-الأمريكي-قرب-الحدود-الروسية-غير-مقبولة-وتثير-القلق-1074749332.html
السفير الروسي لدى واشنطن: أنشطة الجيش الأمريكي قرب الحدود الروسية غير مقبولة وتثير القلق
السفير الروسي لدى واشنطن: أنشطة الجيش الأمريكي قرب الحدود الروسية غير مقبولة وتثير القلق
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بعد حادثة الطائرة الأمريكية المسيرة فوق البحر الأسود، أن أنشطة الجيش الأمريكي على مقربة شديدة من حدود... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T03:35+0000
2023-03-15T03:35+0000
2023-03-15T03:35+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف، اليوم الأربعاء في بيان: "إن النشاط غير المقبول للجيش الأمريكي بقرب شديد من حدودنا أمر مثير للقلق".وأَضاف أنطونوف: نحن ندرك جيدًا الغرض من استخدام مثل هذه الطائرات المسيرة الاستطلاعية والآلات الهجومية"، مؤكدا أن الطائرات الأمريكية المسيرة تجمع معلومات استخباراتية تستخدمها كييف بعد ذلك لضرب روسيا.وتابع الدبلوماسي الروسي أن موسكو تعول أن "توقف الولايات المتحدة الرحلات الجوية بالقرب من الحدود الروسية".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.وأوضح البيان، أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.وأضاف "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".وأشار البيان إلى أن الطائرة المسيرة انتهكت حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي الذي أٌنشئ خصيصا لأغراض العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها القوات الروسية في دونباس، مضيفة أن موسكو أخطرت جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي حول هذا النظام، وفق المعايير الدولية.يٌذكر أن القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" نفذتا "اعتراضا غير آمن" لطائرة مسيرة أميركية من طراز "إم كيو-9"، كانت تحلق فوق البحر الأسود، مضيفة أن إحدى الطائرات الروسية، اصطدمت بالطائرة المسيرة، ملحقة بها أضرار دفعت القوات الأمريكية إلى إسقاط الطائرة المسيرة في المياه الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230314/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-ستواصل-التحليق-فوق-البحر-الأسود-رغم-الحادث-الجوي-1074744188.html
https://sputnikarabic.ae/20230314/تحطم-مقاتلة-روسية-ومسيرة-أمريكية-في-حادث-تصادم-فوق-البحر-الأسود-1074741182.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
السفير الروسي لدى واشنطن: أنشطة الجيش الأمريكي قرب الحدود الروسية غير مقبولة وتثير القلق
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أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بعد حادثة الطائرة الأمريكية المسيرة فوق البحر الأسود، أن أنشطة الجيش الأمريكي على مقربة شديدة من حدود روسيا "غير مقبولة" وتثير القلق.
موسكو - سبوتنيك
. وقال أنطونوف، اليوم الأربعاء في بيان: "إن النشاط غير المقبول للجيش الأمريكي بقرب شديد من حدودنا أمر مثير للقلق".
وأَضاف أنطونوف: نحن ندرك جيدًا الغرض من استخدام مثل هذه الطائرات المسيرة الاستطلاعية والآلات الهجومية"، مؤكدا أن الطائرات الأمريكية المسيرة تجمع معلومات استخباراتية تستخدمها كييف بعد ذلك لضرب روسيا.
وتابع الدبلوماسي الروسي أن موسكو تعول أن "توقف الولايات المتحدة الرحلات الجوية بالقرب من الحدود الروسية".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية
، سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وأوضح البيان، أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.
وأضاف "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".
وأشار البيان إلى أن الطائرة المسيرة انتهكت حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي الذي أٌنشئ خصيصا لأغراض العملية العسكرية الخاصة
التي تنفذها القوات الروسية في دونباس، مضيفة أن موسكو أخطرت جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي حول هذا النظام، وفق المعايير الدولية.
يٌذكر أن القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" نفذتا "اعتراضا غير آمن" لطائرة مسيرة أميركية من طراز "إم كيو-9"، كانت تحلق فوق البحر الأسود، مضيفة أن إحدى الطائرات الروسية، اصطدمت بالطائرة المسيرة، ملحقة بها أضرار دفعت القوات الأمريكية إلى إسقاط الطائرة المسيرة في المياه الدولية.