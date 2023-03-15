https://sputnikarabic.ae/20230315/القوات-الروسية-تسيطر-على-منطقة-زالزنيانسكي--1074763698.html
القوات الروسية تسيطر على بلدة زالزنيانسكي
القوات الروسية تسيطر على بلدة زالزنيانسكي
سيطرت القوات الروسية، اليوم الأربعاء، على بلدة زالزنيانسكي بالقرب من أرتيوموفسك، بعد أنباء عن انسحاب القوات الأوكرانية من المنطقة. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T11:17+0000
2023-03-15T11:17+0000
2023-03-15T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أعلن مؤسس شركة "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوزين، أن عناصر المجموعة القتالية فرضوا سيطرتهم على بلدة زالزنيانسكي بالقرب من أرتيوموفسك.صرح نائب مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، اليوم الأربعاء، بأن وحدات أوكرانية مشتتة تحاول الانسحاب من أرتيوموفسك (باخموت) من خلال الطرق الريفية والحقول سيراً على الأقدام، تاركة معداتها عالقة. وقال غاغين، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "بشكل دوري، تحاول بعض الوحدات المتفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من أرتيوموفسك".وكان مصدر مطلع، قد أفاد الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية سيطرت على أحد مباني مصنع "آزوم" في مدينة أرتيوموفسك (باخموت).وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سيطر مقاتلو فاغنر على أحد مباني شركة "فوستوكماش" داخل (مصنع) آزوم، حيث كان زيلينسكي يوزع الأوسمة على الجيش الأوكراني (في هذا المكان)، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20230315/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-أوكرانية-من-طراز-مي-8-وتدمر-أسلحة-أمريكية--1074762029.html
https://sputnikarabic.ae/20230315/وحدات-أوكرانية-مشتتة-تحاول-الانسحاب-من-أرتيوموفسك-تاركة-معداتها-1074758609.html
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روسيا
القوات الروسية تسيطر على بلدة زالزنيانسكي
11:17 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 11:21 GMT 15.03.2023) تابعنا عبر
سيطرت القوات الروسية، اليوم الأربعاء، على بلدة زالزنيانسكي بالقرب من أرتيوموفسك، بعد أنباء عن انسحاب القوات الأوكرانية من المنطقة.
أعلن مؤسس شركة "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوزين، أن عناصر المجموعة القتالية فرضوا سيطرتهم على بلدة زالزنيانسكي بالقرب من أرتيوموفسك.
ونقلت الخدمة الصحفية لـ"فاغنر" عن بريغوزين قوله، إن "المفارز المتقدمة تعمل على توسيع نطاق السيطرة في أرتيوموفسك".
صرح نائب مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، اليوم الأربعاء، بأن وحدات أوكرانية مشتتة تحاول الانسحاب من أرتيوموفسك (باخموت) من خلال الطرق الريفية والحقول سيراً على الأقدام، تاركة معداتها عالقة.
وقال غاغين، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "بشكل دوري، تحاول بعض الوحدات المتفرقة من القوات
المسلحة الأوكرانية الانسحاب من أرتيوموفسك".
تابع غاغين: "ونظراً لأن الطرق خاضعة للسيطرة، فإنها (الوحدات) تحاول التراجع من خلال الطرق الريفية أو الحقول، والغابات. ولكن، مرة أخرى، أثناء ذوبان الجليد في الربيع، ببساطة تنغرس كل المعدات في الوحول ويتعين عليها التراجع سيرا على الأقدام متكبدة خسائر فادحة. وتصبح تلك المعدات هدفا سهلا".
وكان مصدر مطلع، قد أفاد الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية سيطرت على أحد مباني مصنع "آزوم" في مدينة أرتيوموفسك (باخموت).
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سيطر مقاتلو فاغنر على أحد مباني شركة "فوستوكماش" داخل (مصنع) آزوم، حيث كان زيلينسكي يوزع الأوسمة على الجيش الأوكراني (في هذا المكان)، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".