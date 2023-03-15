https://sputnikarabic.ae/20230315/صحيفة-إسبانية-الهلال-السعودي-يعرض-على-ميسي-نفس-راتب-رونالدو-مع-النصر-1074769952.html

صحيفة إسبانية: الهلال السعودي يعرض على ميسي نفس راتب رونالدو مع النصر

صحيفة إسبانية: الهلال السعودي يعرض على ميسي نفس راتب رونالدو مع النصر

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل محاولة السعودية ضم ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان، ومجاورة كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي". 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T12:54+0000

2023-03-15T12:54+0000

2023-03-15T12:54+0000

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وقالت صحفية "ماركا" الإسبانية، إن "السعودية قدمت عرضا لميسي يساوي نفس العرض الذي انتقل به رونالدو إلى الدوري السعودي"، مضيفة أن "الرقم الذي عرض على ميسي هو 220 مليون يورو في الموسم الواحد، مع استغلال حقوق الصور للاعب"..وتابعت الصحيفة أنه "بما أن النصر حصل على توقيع رونالدو، فإن وجهة ميسي الأقرب ستكون الهلال صاحب التاريخ الأكبر في كرة القدم السعودية".وكشفت "ماركا" أن "الظهور الأخير لوالد ميسي في الرياض يضيف المزيد من الشكوك حول إتمام الصفقة رغم أن تواجده كان لأمور تسويقية أخرى".واختتم الصحيفة أن "ميسي لم ينته حتى الآن من تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، وأن المرشح الأكبر للحصول على خدمات الللاعب الأرجنتيني هي السعودية، لما لها من قدرة اقتصادية عالية، والحلم الذي يريدون تحقيقه الجمع بين ميسي ورونالدو".وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، دخل في مفاوضات بشأن الانتقال إلى الهلال السعودي خلال الموسم المقبل.ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو"، الإسباني، فإن "الهلال، بدأ مفاوضات ضم ميسي في يناير/ كانون الثاني الماضي، وعرض عليه الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو".وأوضح البرنامج الإسباني الشهير أن "ميسي طلب مهلة للتفكير، ورد عن طريق والده في الشهر الجاري، بأنه يريد راتبا أعلى مما يحصل عليه كريستيانو رونالدو نجم النصر، ويرى أن فارق 100 مليون يورو ليس كافيا".ويحصل كريستيانو رونالدو مع النصر على 200 مليون يورو سنويا.وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، بشرط موافقة الطرفين.

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, ليونيل ميسي, رياضة, منوعات