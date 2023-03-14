https://sputnikarabic.ae/20230314/انتقال-ميسي-إلى-الهلال-السعودي-البرغوث-يشترط-600-مليون-يورو-سنويا-1074728471.html

انتقال ميسي إلى الهلال السعودي... "البرغوث" يشترط 600 مليون يورو سنويا

انتقال ميسي إلى الهلال السعودي... "البرغوث" يشترط 600 مليون يورو سنويا

كشفت تقارير صحيفة إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن "النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، دخل في مفاوضات بشأن الانتقال إلى الهلال السعودي... 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T13:15+0000

2023-03-14T13:15+0000

2023-03-14T14:02+0000

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو"، الإسباني، فإن "الهلال، بدأ مفاوضات ضم ميسي في يناير/ كانون الثاني الماضي، وعرض عليه الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو".وأوضح البرنامج الإسباني الشهير، أن "ميسي طلب مهلة للتفكير، ورد عن طريق والده في الشهر الحالي، بأنه يريد راتبا أعلى مما يحصل عليه كريستيانو رونالدو نجم النصر، ويرى أن فارق 100 مليون يورو ليس كافيا".وكشف البرنامج الإسباني أن ميسي وافق على الانتقال للهلال، لكن بشرط الحصول على 600 مليون يورو سنويا.وتابع البرنامج، أن "الهلال رد على طلب ميسي، برفع عرضه الأول إلى 350 مليون يورو سنويا، ولا تزال المفاوضات جارية بين والد البرغوث والفريق السعودي".وكان إبراهيم بن سليمان القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، علق على "أنباء" اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.وقال الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم في تصريح لجريدة "ماركا" الإسبانية: "في هذه اللحظة لا نعرف شيئا عن احتمال وصول ليونيل ميسي، ولا يُمكنني أن أخفي بصفتي عضوا في الاتحاد السعودي، نود أن يكون يوما ما في دوريِّنا".وأضاف: "فكرة الاتحاد دائما هي تحسين كرة القدم لدينا، وبالطبع نود أن نرى كريستيانو وميسي في نفس الدوري مرة أخرى، لكن الحقيقة هي أننا لا نعرف أي شيء الآن".ويحصل كريستيانو رونالدو مع النصر على 200 مليون يورو سنويا.وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، بشرط موافقة الطرفين.

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نادي باريس سان جيرمان, ليونيل ميسي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو