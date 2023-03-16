https://sputnikarabic.ae/20230316/البيت-الأبيض-محادثات-الرئيس-الصيني-مع-نظيره-الأوكراني-ستكون-أمرا-جيدا-للغاية-1074828831.html
البيت الأبيض: محادثات الرئيس الصيني مع نظيره الأوكراني ستكون "أمرا جيدا للغاية"
البيت الأبيض: محادثات الرئيس الصيني مع نظيره الأوكراني ستكون "أمرا جيدا للغاية"
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الخميس، إن أمريكا سترحب بإجراء محادثات بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T18:36+0000
2023-03-16T18:36+0000
2023-03-16T18:39+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي:بعد وقت قصير من اقتراح الصين خطتها المكونة من 12 نقطة للسلام في أوكرانيا، ذكرت تقارير أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اجتماعا عن بعد، عبر الإنترنت، مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية.وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الصيني يعتزم التفاوض مع زيلينسكي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إن "بكين تحافظ على اتصالات مع جميع الأطراف"، وأن "موقف الصين بشأن القضية الأوكرانية واضح ومتسق".ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
https://sputnikarabic.ae/20230316/وزير-الخارجية-الصيني-لنظيره-الأوكراني-نأمل-ألا-تغلق-كييف-وموسكو-الباب-أمام-الحل-السياسي-1074817622.html
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الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض: محادثات الرئيس الصيني مع نظيره الأوكراني ستكون "أمرا جيدا للغاية"
18:36 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 18:39 GMT 16.03.2023) تابعنا عبر
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الخميس، إن أمريكا سترحب بإجراء محادثات بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي:
"لطالما كنا نشجع الرئيس شي على التحدث مع زيلينسكي، لذلك نعتقد أنه سيكون أمرا جيدا للغاية إذا تحدث الاثنان، نعتقد أنه من المهم حقا بالنسبة للصينيين فهم وجهة النظر الأوكرانية".
بعد وقت قصير من اقتراح الصين خطتها المكونة من 12 نقطة للسلام في أوكرانيا، ذكرت تقارير
أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اجتماعا عن بعد، عبر الإنترنت، مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الصيني يعتزم التفاوض مع زيلينسكي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إن "بكين تحافظ على اتصالات مع جميع الأطراف"، وأن "موقف الصين بشأن القضية الأوكرانية واضح ومتسق".
وأضاف: "نحن ملتزمون بالتسوية السلمية للنزاعات
، بما في ذلك من خلال المفاوضات الدبلوماسية، وينطبق الشيء نفسه على قضية أوكرانيا".
ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.