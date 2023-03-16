https://sputnikarabic.ae/20230316/وزير-الخارجية-الصيني-لنظيره-الأوكراني-نأمل-ألا-تغلق-كييف-وموسكو-الباب-أمام-الحل-السياسي-1074817622.html

وزير الخارجية الصيني لنظيره الأوكراني: نأمل ألا تغلق كييف وموسكو الباب أمام الحل السياسي

وزير الخارجية الصيني لنظيره الأوكراني: نأمل ألا تغلق كييف وموسكو الباب أمام الحل السياسي

قال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، اليوم الخميس، إن بكين قلقة من تصعيد الصراع في أوكرانيا، ‏وأنها تريد من موسكو وكييف الدخول في محادثات سلام.‏ 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T14:27+0000

2023-03-16T14:27+0000

2023-03-16T14:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الصين

أخبار أوكرانيا

روسيا

العالم

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بكين - سبوتنيك. وقال تشين في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا: "تأمل الصين أن تظل جميع الأطراف هادئة وعقلانية وضبط النفس، وأن تستأنف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن".وأضاف أن الصين تأمل ألا تغلق أوكرانيا وروسيا الباب أمام الحل السياسي.وكانت وزارة الخارجية الصينية نشرت، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.واعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الخطة التي اقترحتها الصين لتسوية النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط.وقال بايدن: "لم أرَ أي شيء في هذه الخطة من شأنه أن يفيد أي دولة باستثناء روسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230314/الصين-ملتزمون-بتعزيز-التسوية-السلمية-للأزمة-الأوكرانية-وسنواصل-لعب-دور-بناء-في-الصراع-1074733296.html

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