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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230316/وزير-الخارجية-الصيني-لنظيره-الأوكراني-نأمل-ألا-تغلق-كييف-وموسكو-الباب-أمام-الحل-السياسي-1074817622.html
وزير الخارجية الصيني لنظيره الأوكراني: نأمل ألا تغلق كييف وموسكو الباب أمام الحل السياسي
وزير الخارجية الصيني لنظيره الأوكراني: نأمل ألا تغلق كييف وموسكو الباب أمام الحل السياسي
قال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، اليوم الخميس، إن بكين قلقة من تصعيد الصراع في أوكرانيا، ‏وأنها تريد من موسكو وكييف الدخول في محادثات سلام.‏ 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T14:27+0000
2023-03-16T14:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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بكين - سبوتنيك. وقال تشين في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا: "تأمل الصين أن تظل جميع الأطراف هادئة وعقلانية وضبط النفس، وأن تستأنف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن".وأضاف أن الصين تأمل ألا تغلق أوكرانيا وروسيا الباب أمام الحل السياسي.وكانت وزارة الخارجية الصينية نشرت، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.واعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الخطة التي اقترحتها الصين لتسوية النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط.وقال بايدن: "لم أرَ أي شيء في هذه الخطة من شأنه أن يفيد أي دولة باستثناء روسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230314/الصين-ملتزمون-بتعزيز-التسوية-السلمية-للأزمة-الأوكرانية-وسنواصل-لعب-دور-بناء-في-الصراع-1074733296.html
https://sputnikarabic.ae/20230313/الكرملين-يعلق-على-الأخبار-المتعلقة-بزيارة-الرئيس-الصيني-إلى-روسيا-1074677570.html
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الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

وزير الخارجية الصيني لنظيره الأوكراني: نأمل ألا تغلق كييف وموسكو الباب أمام الحل السياسي

14:27 GMT 16.03.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIوزير الخارجية الصيني، تشين جانغ
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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قال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، اليوم الخميس، إن بكين قلقة من تصعيد الصراع في أوكرانيا، ‏وأنها تريد من موسكو وكييف الدخول في محادثات سلام.‏
بكين - سبوتنيك. وقال تشين في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا: "تأمل الصين أن تظل جميع الأطراف هادئة وعقلانية وضبط النفس، وأن تستأنف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن".
وأضاف أن الصين تأمل ألا تغلق أوكرانيا وروسيا الباب أمام الحل السياسي.
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين: ملتزمون بتعزيز التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية ونواصل القيام بدور بناء في الصراع
14 مارس, 14:31 GMT
وكانت وزارة الخارجية الصينية نشرت، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
واعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الخطة التي اقترحتها الصين لتسوية النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط.
وقال بايدن: "لم أرَ أي شيء في هذه الخطة من شأنه أن يفيد أي دولة باستثناء روسيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
الكرملين يعلق على الأخبار المتعلقة بزيارة الرئيس الصيني إلى روسيا
13 مارس, 11:24 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية - سبوتنيك عربي
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خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية
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24 فبراير, 14:01 GMT
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