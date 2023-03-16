https://sputnikarabic.ae/20230316/كوريا-الجنوبية-تحذر-جارتها-الشمالية-بعد-الصاروخ-الجديد-وتؤكد-أنها-ستدفع-ثمن-أعمالها-الاستفزازية-1074799928.html
كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية بعد الصاروخ الجديد وتؤكد أنها ستدفع ثمن أعمالها الاستفزازية
كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية بعد الصاروخ الجديد وتؤكد أنها ستدفع ثمن أعمالها الاستفزازية
أكد رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، اليوم الخميس، أن "كوريا الشمالية ستدفع ثمن أعمالها الاستفزازية"، بعد ساعات من إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي عابر... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T07:38+0000
2023-03-16T07:38+0000
2023-03-16T07:38+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
أخبار اليابان
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1a/1068276566_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75ee1f5c7cd13b9eccca75d667b1228d.jpg
وقال المكتب الرئاسي إن "يون أمر، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، قبل توجهه إلى اليابان لعقد قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "الجيش بإجراء التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة على نحو شامل للحفاظ على وضع الاستعداد ضد كوريا الشمالية"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وأعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، في وقت سابق صباح اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا جديدا قبالة ساحلها الشرقي.من جانبه، أعلن وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.وقال ياسوكازو هامادا: "تم الإطلاق في الساعة 7:09 (بالتوقيت المحلي) ومن المفترض أن يكون الصاروخ سقط في بحر اليابان في الساعة 8:18 خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلدنا".جاء إطلاق الصاروخ قبل اجتماع قادة كوريا الجنوبية واليابان لمناقشة التهديدات المتصاعدة لنظام كوريا الشمالية والتحديات المشتركة الأخرى.ويخطط رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لعقد قمة في طوكيو، حيث من المتوقع أن تكون التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على رأس جدول أعمالهما.وجاء الإطلاق الأخير أيضا وسط استمرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمرين درع الحرية الذي وصفته كوريا الشمالية بـ "استعدادات لشن حرب عدوانية" عليها.وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضي، صاروخين باليستيين قصيري المدى، قالت إنهما "صاروخا كروز استراتيجيان" من غواصة قبل يومين.
https://sputnikarabic.ae/20230315/وكالة-يونهاب-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-1074795718.html
https://sputnikarabic.ae/20230316/البيت-الأبيض-يدين-بشدّة-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-عاباً-للقارات-1074797895.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
أخبار اليابان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1a/1068276566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5245fe40bd5a9357e4cf9268980adc3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية بعد الصاروخ الجديد وتؤكد أنها ستدفع ثمن أعمالها الاستفزازية
تابعنا عبر
أكد رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، اليوم الخميس، أن "كوريا الشمالية ستدفع ثمن أعمالها الاستفزازية"، بعد ساعات من إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي عابر للقارات.
وقال المكتب الرئاسي إن "يون أمر، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، قبل توجهه إلى اليابان لعقد قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "الجيش بإجراء التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة على نحو شامل للحفاظ على وضع الاستعداد ضد كوريا الشمالية"، حسب وكالة
يونهاب الكورية الجنوبية.
وأعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، في وقت سابق صباح اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا جديدا
قبالة ساحلها الشرقي.
من جانبه، أعلن وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان
.
وقال ياسوكازو هامادا: "تم الإطلاق في الساعة 7:09 (بالتوقيت المحلي) ومن المفترض أن يكون الصاروخ سقط في بحر اليابان في الساعة 8:18 خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلدنا".
جاء إطلاق الصاروخ قبل اجتماع قادة كوريا الجنوبية واليابان لمناقشة التهديدات المتصاعدة لنظام كوريا الشمالية والتحديات المشتركة الأخرى.
ويخطط رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لعقد قمة في طوكيو، حيث من المتوقع أن تكون التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على رأس جدول أعمالهما.
وجاء الإطلاق الأخير أيضا وسط استمرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمرين درع الحرية الذي وصفته كوريا الشمالية بـ "استعدادات لشن حرب عدوانية" عليها.
وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضي، صاروخين باليستيين قصيري المدى
، قالت إنهما "صاروخا كروز استراتيجيان" من غواصة قبل يومين.