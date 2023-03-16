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https://sputnikarabic.ae/20230316/كوريا-الجنوبية-تحذر-جارتها-الشمالية-بعد-الصاروخ-الجديد-وتؤكد-أنها-ستدفع-ثمن-أعمالها-الاستفزازية-1074799928.html
كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية بعد الصاروخ الجديد وتؤكد أنها ستدفع ثمن أعمالها الاستفزازية
كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية بعد الصاروخ الجديد وتؤكد أنها ستدفع ثمن أعمالها الاستفزازية
أكد رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، اليوم الخميس، أن "كوريا الشمالية ستدفع ثمن أعمالها الاستفزازية"، بعد ساعات من إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي عابر... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T07:38+0000
2023-03-16T07:38+0000
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وقال المكتب الرئاسي إن "يون أمر، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، قبل توجهه إلى اليابان لعقد قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "الجيش بإجراء التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة على نحو شامل للحفاظ على وضع الاستعداد ضد كوريا الشمالية"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وأعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، في وقت سابق صباح اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا جديدا قبالة ساحلها الشرقي.من جانبه، أعلن وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.وقال ياسوكازو هامادا: "تم الإطلاق في الساعة 7:09 (بالتوقيت المحلي) ومن المفترض أن يكون الصاروخ سقط في بحر اليابان في الساعة 8:18 خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلدنا".جاء إطلاق الصاروخ قبل اجتماع قادة كوريا الجنوبية واليابان لمناقشة التهديدات المتصاعدة لنظام كوريا الشمالية والتحديات المشتركة الأخرى.ويخطط رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لعقد قمة في طوكيو، حيث من المتوقع أن تكون التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على رأس جدول أعمالهما.وجاء الإطلاق الأخير أيضا وسط استمرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمرين درع الحرية الذي وصفته كوريا الشمالية بـ "استعدادات لشن حرب عدوانية" عليها.وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضي، صاروخين باليستيين قصيري المدى، قالت إنهما "صاروخا كروز استراتيجيان" من غواصة قبل يومين.
https://sputnikarabic.ae/20230315/وكالة-يونهاب-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-1074795718.html
https://sputnikarabic.ae/20230316/البيت-الأبيض-يدين-بشدّة-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-عاباً-للقارات-1074797895.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية بعد الصاروخ الجديد وتؤكد أنها ستدفع ثمن أعمالها الاستفزازية

07:38 GMT 16.03.2023
© AP Photo / Chung Sung-Junرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Chung Sung-Jun
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أكد رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، اليوم الخميس، أن "كوريا الشمالية ستدفع ثمن أعمالها الاستفزازية"، بعد ساعات من إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي عابر للقارات.
وقال المكتب الرئاسي إن "يون أمر، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، قبل توجهه إلى اليابان لعقد قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "الجيش بإجراء التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة على نحو شامل للحفاظ على وضع الاستعداد ضد كوريا الشمالية"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان
أمس, 22:23 GMT
وأعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، في وقت سابق صباح اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا جديدا قبالة ساحلها الشرقي.
من جانبه، أعلن وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وقال ياسوكازو هامادا: "تم الإطلاق في الساعة 7:09 (بالتوقيت المحلي) ومن المفترض أن يكون الصاروخ سقط في بحر اليابان في الساعة 8:18 خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلدنا".
جاء إطلاق الصاروخ قبل اجتماع قادة كوريا الجنوبية واليابان لمناقشة التهديدات المتصاعدة لنظام كوريا الشمالية والتحديات المشتركة الأخرى.
كوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
البيت الأبيض يدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات
05:24 GMT
ويخطط رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لعقد قمة في طوكيو، حيث من المتوقع أن تكون التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على رأس جدول أعمالهما.
وجاء الإطلاق الأخير أيضا وسط استمرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمرين درع الحرية الذي وصفته كوريا الشمالية بـ "استعدادات لشن حرب عدوانية" عليها.
وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضي، صاروخين باليستيين قصيري المدى، قالت إنهما "صاروخا كروز استراتيجيان" من غواصة قبل يومين.
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