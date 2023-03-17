https://sputnikarabic.ae/20230317/الجزائر-60-شخصا-يقتحمون-مقرا-للأمن-في-مدينة-عنابة-وإيداعهم-الحبس-المؤقت-1074851004.html
الجزائر... 60 شخصا يقتحمون مقرا للأمن في مدينة عنابة وإيداعهم الحبس المؤقت
الجزائر... 60 شخصا يقتحمون مقرا للأمن في مدينة عنابة وإيداعهم الحبس المؤقت
أعلن مجلس قضاء عنابة الجزائري، اليوم الجمعة، عن إيداع 60 شخصًا الحبس المؤقت في قضية عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T11:54+0000
2023-03-17T11:54+0000
2023-03-17T11:54+0000
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وأفادت صحيفة "النهار"، اليوم الجمعة، بأن المتهمين قاموا بعرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية من خلال "استعمال أسلحة والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأديتهم مهامهم".ونشر قضاء مدينة عنابة بيانًا، أكد من خلاله أن "مصالح الأمن الحضري بسيدي سالم تلقت بتاريخ 9 مارس نداء مفاده تعرض امرأة للاحتجاز والتهديد بالقتل، باستعمال سلاح أبيض من طرف زوجها".وأشار البيان إلى أن مصالح الأمن الحضري في المدينة تدخلت على الفور لوضع حد لهذا التعدي من قبل الزوج، لافتًا إلى أنه بعد ساعة واحدة من تلك الواقعة، تعرّض مقر الأمن الحضري في بلدة سيدي سالم إلى محاولة اقتحام من قبل مجموعة أشخاص مسلحين.وأكد البيان الجزائري أن تلك المجموعة كانت مدعومة بكلاب هجومية يقودهم زوج الضحية، وهو الأمر الذي أسفر عن إلحاق أضرار وإصابات بموظفي الشرطة وأضرار مادية بالأملاك الخاصة والعامة في البلاد.وأفاد البيان بأنه "تم تقديم المشتبه بهم وعددهم 60 شخصًا، يوم 15 مارس / آذار 2023، وأحيلوا إلى المحكمة طبقًا لإجراءات المثول الفوري، بتهمة عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة، والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم".وأمرت محكمة عنابة بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت، وتأجيل الجلسة ليوم 22 مارس الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221115/محكمة-جزائرية-تقضي-بسجن-مدير-سابق-لـسوناطراك-15-عاما-1070200153.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, الحبس المؤقت
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, الحبس المؤقت
الجزائر... 60 شخصا يقتحمون مقرا للأمن في مدينة عنابة وإيداعهم الحبس المؤقت
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أعلن مجلس قضاء عنابة الجزائري، اليوم الجمعة، عن إيداع 60 شخصًا الحبس المؤقت في قضية عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية.
وأفادت صحيفة
"النهار"، اليوم الجمعة، بأن المتهمين قاموا بعرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية من خلال "استعمال أسلحة والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأديتهم مهامهم".
15 نوفمبر 2022, 13:26 GMT
ونشر قضاء مدينة عنابة بيانًا، أكد من خلاله أن "مصالح الأمن الحضري بسيدي سالم تلقت بتاريخ 9 مارس نداء مفاده تعرض امرأة للاحتجاز والتهديد بالقتل، باستعمال سلاح أبيض من طرف زوجها".
وأشار البيان إلى أن مصالح الأمن الحضري في المدينة تدخلت على الفور لوضع حد لهذا التعدي من قبل الزوج، لافتًا إلى أنه بعد ساعة واحدة من تلك الواقعة، تعرّض مقر الأمن الحضري
في بلدة سيدي سالم إلى محاولة اقتحام من قبل مجموعة أشخاص مسلحين.
وأكد البيان الجزائري أن تلك المجموعة كانت مدعومة بكلاب هجومية يقودهم زوج الضحية، وهو الأمر الذي أسفر عن إلحاق أضرار وإصابات بموظفي الشرطة وأضرار مادية بالأملاك الخاصة والعامة في البلاد.
وأفاد البيان بأنه "تم تقديم المشتبه بهم وعددهم 60 شخصًا، يوم 15 مارس / آذار 2023، وأحيلوا إلى المحكمة طبقًا لإجراءات المثول الفوري، بتهمة عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة، والتهديد والتعدي بالعنف
على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم".
وأمرت محكمة عنابة بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت، وتأجيل الجلسة ليوم 22 مارس الجاري.