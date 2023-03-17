https://sputnikarabic.ae/20230317/الخارجية-الإيرانية-علاقتنا-بالإمارات-لم-تنقطع-أبدا-1074838092.html
الخارجية الإيرانية: علاقتنا بالإمارات لم تنقطع أبدا
الخارجية الإيرانية: علاقتنا بالإمارات لم تنقطع أبدا
أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، اليوم الجمعة، تعيين سفير بلاده لدى الإمارات، والتحضير ليتم إيفاده إلى أبوظبي قريبا. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T07:04+0000
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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن باقري كني أن العلاقات بين إيران والإمارات لم تنقطع أبدا، لكن شهد البلدان تراجعا في مستوى العلاقات بينهما، مؤكدا أن الإمارات أعادت سفيرها إلى طهران خلال الأشهر الأخيرة.وأفاد الدبلوماسي الإيراني باقري كني بأن وزارة الخارجية الإيرانية قد اختارت سفيرها لدى الإمارات وقد بدأت، فعليا، الإجراءات اللازمة ليتم إيفاده إلى أبو ظبي قريبا.وأعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عن تطلعه إلى النجاح عبر التعاون بين الدولتين في إطار آلية "بريكس بلس" من أجل شطب التبادل باستخدام عملة الدولار في الدول الأعضاء.يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان إيران والسعودية في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين.ووفق البيان المشترك، فإن "استئناف الحوار بين طهران والرياض يأتي استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني"، خلال لقاءات ومفاوضات إيرانية سعودية جرت ما بين 6 و10 آذار/ مارس الجاري في بكين، ومثّل شمخاني الجانب الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20230316/محمد-بن-زايد-يستقبل-علي-شمخاني-ويبحثان-دعم-السلام-في-المنطقة-1074814707.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, سعر الدولار اليوم, أبو ظبي
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, سعر الدولار اليوم, أبو ظبي
الخارجية الإيرانية: علاقتنا بالإمارات لم تنقطع أبدا
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أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، اليوم الجمعة، تعيين سفير بلاده لدى الإمارات، والتحضير ليتم إيفاده إلى أبوظبي قريبا.
ونقلت وكالة
إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن باقري كني أن العلاقات بين إيران والإمارات لم تنقطع أبدا، لكن شهد البلدان تراجعا في مستوى العلاقات بينهما، مؤكدا أن الإمارات أعادت سفيرها إلى طهران خلال الأشهر الأخيرة.
وأفاد الدبلوماسي الإيراني باقري كني بأن وزارة الخارجية الإيرانية قد اختارت سفيرها لدى الإمارات
وقد بدأت، فعليا، الإجراءات اللازمة ليتم إيفاده إلى أبو ظبي قريبا.
وأعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عن تطلعه إلى النجاح عبر التعاون بين الدولتين في إطار آلية "بريكس بلس" من أجل شطب التبادل باستخدام عملة الدولار في الدول الأعضاء.
يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان إيران والسعودية
في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين.
ووفق البيان المشترك، فإن "استئناف الحوار بين طهران والرياض يأتي استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني"، خلال لقاءات ومفاوضات إيرانية سعودية جرت ما بين 6 و10 آذار/ مارس الجاري في بكين، ومثّل شمخاني الجانب الإيراني.