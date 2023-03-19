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https://sputnikarabic.ae/20230319/زلزال-قوي-يضرب-جنوبي-إيران-1074918659.html
زلزال قوي يضرب جنوبي إيران
زلزال قوي يضرب جنوبي إيران
ضرب زلزال قوي بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر، مدينة "خشت" التابعة لمحافظة فارس جنوب غربي إيران، اليوم الأحد. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T15:06+0000
2023-03-19T15:19+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن زلزال مدينة خشت وقع عند الساعة 11:58:45 صباح اليوم، وعلى عمق 17 كم عن سطح الأرض.وأكد مرصد الزلازل الإيراني أن مركز الزلزال الأخير كان عند التقاء خطي العرض 76.29 والطول 21.51 درجة، مشيرا إلى أنه لم ترد أي تقارير بوقوع أضرار محتملة جراء الزلزال، حتى الآن.ويذكر أن يوم الخميس الماضي، تعرضت مدينة خوي الإيرانية الواقعة شمال غربي البلاد إلى زلزال قوي بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، حيث وقع الزلزال عند الساعة الثالثة و17 دقيقة عصر اليوم، وفي عمق 16 كم عن السطح.وأفاد بيان مركز رصد الزلازل الإيراني أن الزلزال وقع في مدينة خوي شمالي محافظة آذربيجان الغربية، وهي المحافظة الواقعة شمال غربي إيران، مضيفا أنه تم تحديد بؤرة الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 44.96 درجة، والعرض الشمالي 38.44 درجة.تعد إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، إذ تقع في منطقة تتقاطع بها عدة فوالق رئيسية. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أسفر زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في المنطقة نفسها عن 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في إيران، وثمانية قتلى في العراق.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2003، دمر زلزال مدينة بام التاريخية في محافظة كرمان الجنوبية الشرقية، وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص على الأقل.وفي يونيو/ حزيران 1990، أسفر زلزال بلغت قوته 7.4 درجة عن مقتل 40 ألف شخص، وإصابة أكثر من 300 ألف وتشريد 500 ألف في شمال البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230129/إيران-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-خوي-إلى-7-قتلى-وإصابة-أكثر-من-440-آخرين-1072826579.html
https://sputnikarabic.ae/20230221/زلزال-بقوة-53-درجات-يضرب-مركز-محافظة-فارس-جنوبي-إيران-1073802555.html
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زلزال, إيران, العالم, الأخبار, طهران, العراق
زلزال, إيران, العالم, الأخبار, طهران, العراق

زلزال قوي يضرب جنوبي إيران

15:06 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 15:19 GMT 19.03.2023)
© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA تداعيات زلزال ضرب شمال غرب إيران، 29 يناير 2023
تداعيات زلزال ضرب شمال غرب إيران، 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA
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ضرب زلزال قوي بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر، مدينة "خشت" التابعة لمحافظة فارس جنوب غربي إيران، اليوم الأحد.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن زلزال مدينة خشت وقع عند الساعة 11:58:45 صباح اليوم، وعلى عمق 17 كم عن سطح الأرض.
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وأكد مرصد الزلازل الإيراني أن مركز الزلزال الأخير كان عند التقاء خطي العرض 76.29 والطول 21.51 درجة، مشيرا إلى أنه لم ترد أي تقارير بوقوع أضرار محتملة جراء الزلزال، حتى الآن.
ويذكر أن يوم الخميس الماضي، تعرضت مدينة خوي الإيرانية الواقعة شمال غربي البلاد إلى زلزال قوي بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، حيث وقع الزلزال عند الساعة الثالثة و17 دقيقة عصر اليوم، وفي عمق 16 كم عن السطح.
وأفاد بيان مركز رصد الزلازل الإيراني أن الزلزال وقع في مدينة خوي شمالي محافظة آذربيجان الغربية، وهي المحافظة الواقعة شمال غربي إيران، مضيفا أنه تم تحديد بؤرة الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 44.96 درجة، والعرض الشمالي 38.44 درجة.
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تعد إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، إذ تقع في منطقة تتقاطع بها عدة فوالق رئيسية. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أسفر زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في المنطقة نفسها عن 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في إيران، وثمانية قتلى في العراق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2003، دمر زلزال مدينة بام التاريخية في محافظة كرمان الجنوبية الشرقية، وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص على الأقل.
وفي يونيو/ حزيران 1990، أسفر زلزال بلغت قوته 7.4 درجة عن مقتل 40 ألف شخص، وإصابة أكثر من 300 ألف وتشريد 500 ألف في شمال البلاد.
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