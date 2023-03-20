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بايدن يوقع قانونا برفع السرية عن المعلومات المتعلقة بأصل فيروس كورونا
بايدن يوقع قانونا برفع السرية عن المعلومات المتعلقة بأصل فيروس كورونا
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع يوم الاثنين قانونًا يطالب مدير المخابرات الوطنية، برفع السرية عن المواد المتعلقة بأصل فيروس كورونا. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T21:30+0000
2023-03-20T21:30+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وقالت الإدارة الأمريكية "وقع الرئيس على قانون برفع السرية عن مصادر فيروس كورونا. والذي يتطلب من مدير المخابرات الوطنية رفع السرية عن معلومات معينة حول أصل الفيروس التاجي".والأسبوع الماضي أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يطالب مدير المخابرات الوطنية برفع السرية عن المواد المتعلقة بأصل فيروس كورونا الجديد.ويتطلب مشروع القانون من المخابرات الوطنية، رفع السرية عن المعلومات حول الروابط المحتملة بين معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين وبين نشأة الفيروس، في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد الموافقة على القانون.وبداية الشهر الجاري أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون.
https://sputnikarabic.ae/20230317/منظمة-الصحة-العالمية-كورونا-في-2023-قد-يشكل-تهديدا-مماثلا-للإنفلونزا-1074857760.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا

بايدن يوقع قانونا برفع السرية عن المعلومات المتعلقة بأصل فيروس كورونا

21:30 GMT 20.03.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع يوم الاثنين قانونًا يطالب مدير المخابرات الوطنية، برفع السرية عن المواد المتعلقة بأصل فيروس كورونا.
واشنطن- سبوتنيك. وقالت الإدارة الأمريكية "وقع الرئيس على قانون برفع السرية عن مصادر فيروس كورونا. والذي يتطلب من مدير المخابرات الوطنية رفع السرية عن معلومات معينة حول أصل الفيروس التاجي".
والأسبوع الماضي أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يطالب مدير المخابرات الوطنية برفع السرية عن المواد المتعلقة بأصل فيروس كورونا الجديد.
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
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ويتطلب مشروع القانون من المخابرات الوطنية، رفع السرية عن المعلومات حول الروابط المحتملة بين معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين وبين نشأة الفيروس، في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد الموافقة على القانون.
وبداية الشهر الجاري أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون.
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