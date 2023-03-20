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شي جين بينغ: يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا
شي جين بينغ: يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين أنه يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
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وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه مع بوتين أنه بفضل قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحرزت البلاد تقدما كبيرا في ازدهار الدولة، وأن الشعب الروسي يقف إلى جانب رئيسه ويدعمه.وتابع شي جين بينغ: "يولي الجانب الصيني اهتماما كبيرا لتنمية العلاقات الصينية الروسية، لأن لهذا منطقه التاريخي الخاص، فنحن أكبر دول الجوار، ونحن شركاء في التعاون الاستراتيجي الشامل، وعلاقات بلدينا وثيقة".يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل إلى روسيا، حيث حطت طائرته في مطار "فنوكوفو" الدولي.وأعرب شي جين بينغ، لدى وصوله إلى مطار العاصمة، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230320/شي-جين-بينغ-الصين-ممتنة-لروسيا-على-دعمها-1074958349.html
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العالم, روسيا, الصين
العالم, روسيا, الصين

شي جين بينغ: يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا

19:21 GMT 20.03.2023
© Sputnik . Сергей Гунеев / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik . Сергей Гунеев
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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين أنه يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه مع بوتين أنه بفضل قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحرزت البلاد تقدما كبيرا في ازدهار الدولة، وأن الشعب الروسي يقف إلى جانب رئيسه ويدعمه.

وأضاف: "أنا متأكد من أن الشعب الروسي سيدعمك بقوة في مساعيك الجيدة".

وتابع شي جين بينغ: "يولي الجانب الصيني اهتماما كبيرا لتنمية العلاقات الصينية الروسية، لأن لهذا منطقه التاريخي الخاص، فنحن أكبر دول الجوار، ونحن شركاء في التعاون الاستراتيجي الشامل، وعلاقات بلدينا وثيقة".
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يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل إلى روسيا، حيث حطت طائرته في مطار "فنوكوفو" الدولي.
وأعرب شي جين بينغ، لدى وصوله إلى مطار العاصمة، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.
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