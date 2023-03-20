https://sputnikarabic.ae/20230320/شي-جين-بينغ-يجب-أن-تكون-هناك-علاقات-وثيقة-بين-الصين-وروسيا-1074962149.html
شي جين بينغ: يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا
شي جين بينغ: يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين أنه يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T19:21+0000
2023-03-20T19:21+0000
2023-03-20T19:21+0000
العالم
روسيا
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/13/1074931326_0:0:2863:1611_1920x0_80_0_0_c0df6e459f7468713131bf715b8c32f5.jpg
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه مع بوتين أنه بفضل قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحرزت البلاد تقدما كبيرا في ازدهار الدولة، وأن الشعب الروسي يقف إلى جانب رئيسه ويدعمه.وتابع شي جين بينغ: "يولي الجانب الصيني اهتماما كبيرا لتنمية العلاقات الصينية الروسية، لأن لهذا منطقه التاريخي الخاص، فنحن أكبر دول الجوار، ونحن شركاء في التعاون الاستراتيجي الشامل، وعلاقات بلدينا وثيقة".يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل إلى روسيا، حيث حطت طائرته في مطار "فنوكوفو" الدولي.وأعرب شي جين بينغ، لدى وصوله إلى مطار العاصمة، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230320/شي-جين-بينغ-الصين-ممتنة-لروسيا-على-دعمها-1074958349.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/13/1074931326_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_704d4e203e178d909bc7b8b918b9957c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, الصين
شي جين بينغ: يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين أنه يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه مع بوتين أنه بفضل قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحرزت البلاد تقدما كبيرا في ازدهار الدولة، وأن الشعب الروسي يقف إلى جانب رئيسه ويدعمه.
وأضاف: "أنا متأكد من أن الشعب الروسي سيدعمك بقوة في مساعيك الجيدة".
وتابع شي جين بينغ: "يولي الجانب الصيني اهتماما كبيرا لتنمية العلاقات الصينية الروسية، لأن لهذا منطقه التاريخي الخاص، فنحن أكبر دول الجوار، ونحن شركاء في التعاون الاستراتيجي الشامل، وعلاقات بلدينا وثيقة".
يذكر أن الرئيس الصيني
شي جين بينغ، كان قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل إلى روسيا، حيث حطت طائرته في مطار "فنوكوفو" الدولي.
وأعرب شي جين بينغ
، لدى وصوله إلى مطار العاصمة، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.