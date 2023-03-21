https://sputnikarabic.ae/20230321/خامنئي-التقدم-في-علاقات-إيران-مع-دول-المنطقة-أفشل-مخطط-الغرب-بفرض-العزلة-على-طهران-1074995324.html
خامنئي: التقدم في علاقات إيران مع دول المنطقة أفشل مخطط الغرب بفرض العزلة على طهران
خامنئي: التقدم في علاقات إيران مع دول المنطقة أفشل مخطط الغرب بفرض العزلة على طهران
اعتبر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن تقدم العلاقات بين إيران ودول المنطقة، أفشل مخططات الدول الغربية بفرض عزلة على طهران، وذلك في أعقاب... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T14:38+0000
2023-03-21T14:38+0000
2023-03-21T14:38+0000
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المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
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طهران- سبوتنيك. وأوضح خامنئي، في كلمة بمناسبة العام الإيراني الجديد وعيد النوروز "التقدم في العلاقات الإيرانية مع دول المنطقة أفشل ما كان يرغب فيه الغرب بفرض العزلة على إيران".وأضاف: "سنواصل علاقاتنا السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية مع الجزء المهم من آسيا".وأشار خامنئي إلى أنه "تمكنا أن نصبح أعضاء في جزء من التحالفات الإقليمية ولم نعزل وأصبحنا بارزين أكثر في المنطقة وعلاقتنا مع أفريقيا وأمريكا اللاتينية قوية".والشهر الجاري، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين"، مشيرًا إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022.وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد، "ترحيب بلاده بتطوير العلاقات مع مصر".وفيما يخص العلاقات السياسة باقي دول الجوار، لفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن "العلاقات مع الإمارات والكويت ارتقت وسط العام الجاري الى مستوى السفير".
https://sputnikarabic.ae/20230318/كنعاني-الاتفاق-بين-إيران-والسعودية-يمكن-أن-يكون-قوة-دافعة-لتحقيق-الاستقرار-في-المنطقة-بأسرها--1074885421.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
خامنئي: التقدم في علاقات إيران مع دول المنطقة أفشل مخطط الغرب بفرض العزلة على طهران
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اعتبر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن تقدم العلاقات بين إيران ودول المنطقة، أفشل مخططات الدول الغربية بفرض عزلة على طهران، وذلك في أعقاب التقارب بين إيران ودول في المنطقة وخاصة الاتفاق مع السعودية على استئناف العلاقات بين البلدين.
طهران- سبوتنيك. وأوضح خامنئي، في كلمة بمناسبة العام الإيراني الجديد وعيد النوروز "التقدم في العلاقات الإيرانية
مع دول المنطقة أفشل ما كان يرغب فيه الغرب بفرض العزلة على إيران".
وأضاف: "سنواصل علاقاتنا السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية مع الجزء المهم من آسيا".
وأشار خامنئي إلى أنه "تمكنا أن نصبح أعضاء في جزء من التحالفات الإقليمية
ولم نعزل وأصبحنا بارزين أكثر في المنطقة وعلاقتنا مع أفريقيا وأمريكا اللاتينية قوية".
والشهر الجاري، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات
بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين"، مشيرًا إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد، "ترحيب بلاده بتطوير العلاقات مع مصر".
وفيما يخص العلاقات السياسة باقي دول الجوار، لفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن "العلاقات مع الإمارات
والكويت ارتقت وسط العام الجاري الى مستوى السفير".