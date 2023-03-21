https://sputnikarabic.ae/20230321/مصدر-مالي-فرنسا-دفعت-ملايين-اليوروهات-للإفراج-عن-الرهائن-في-النيجر-1075009880.html

مصدر مالي: فرنسا دفعت ملايين اليوروهات للإفراج عن الرهائن في النيجر

مصدر مالي: فرنسا دفعت ملايين اليوروهات للإفراج عن الرهائن في النيجر

صرح مصدر رسمي مالي مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الفرنسية دفعت ملايين اليوروهات في شكل فدية لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بـتنظيم القاعدة... 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T21:42+0000

2023-03-21T21:42+0000

2023-03-21T21:44+0000

أخبار فرنسا

أخبار مالي

العالم

الأخبار

أخبار النيجر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069447962_0:0:1845:1037_1920x0_80_0_0_c9a75a9ac434654d3a4143f7cc1b32ad.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لسبوتنيك: "تم الإفراج عن الرهينتين أوليفييه دوبوا، فرنسي الجنسية والسيد جيفري وودكي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، يوم أمس في النيجر، وكلاهما كانا رهينتين لدى الجماعات إرهابية ".وأضاف "بحسب الاستخبارات المالية تبين أن هذا الإفراج تم بعد دفع السلطات الفرنسية ملايين اليوروهات لإرهابيي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين".وأشار المصدر إلى انه بحسب الاتفاقيات الدولية ذات صلة، يتعين على الدول منع الإرهابيين من الاستفادة، بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال الفدية.واختتم قائلا " هذا الحدث يثبت دور فرنسا في تعزيز الإرهاب الدولي. وتواصل فرنسا عرقلة طلب مالي بإجراء جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتقديم أدلة على تورط فرنسا في الترويج للإرهاب في مالي".هذا وتم الإفراج في النيجر، أمس الإثنين، عن الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا، الذي تم اختطافه عام 2021 من شمال مالي، بينما اختطف الناشط الأميركي، جيفري وودكي، عام 2016 من النيجر على يد الإرهابيين.

https://sputnikarabic.ae/20230320/متظاهرون-يدعون-إلى-انسحاب-فرنسا-من-الناتو-في-باريس-1074932200.html

أخبار فرنسا

أخبار مالي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , أخبار مالي, العالم, الأخبار, أخبار النيجر