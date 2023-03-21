https://sputnikarabic.ae/20230321/مصدر-مالي-فرنسا-دفعت-ملايين-اليوروهات-للإفراج-عن-الرهائن-في-النيجر-1075009880.html
مصدر مالي: فرنسا دفعت ملايين اليوروهات للإفراج عن الرهائن في النيجر
مصدر مالي: فرنسا دفعت ملايين اليوروهات للإفراج عن الرهائن في النيجر
صرح مصدر رسمي مالي مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الفرنسية دفعت ملايين اليوروهات في شكل فدية لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بـتنظيم القاعدة... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T21:42+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لسبوتنيك: "تم الإفراج عن الرهينتين أوليفييه دوبوا، فرنسي الجنسية والسيد جيفري وودكي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، يوم أمس في النيجر، وكلاهما كانا رهينتين لدى الجماعات إرهابية ".وأضاف "بحسب الاستخبارات المالية تبين أن هذا الإفراج تم بعد دفع السلطات الفرنسية ملايين اليوروهات لإرهابيي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين".وأشار المصدر إلى انه بحسب الاتفاقيات الدولية ذات صلة، يتعين على الدول منع الإرهابيين من الاستفادة، بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال الفدية.واختتم قائلا " هذا الحدث يثبت دور فرنسا في تعزيز الإرهاب الدولي. وتواصل فرنسا عرقلة طلب مالي بإجراء جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتقديم أدلة على تورط فرنسا في الترويج للإرهاب في مالي".هذا وتم الإفراج في النيجر، أمس الإثنين، عن الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا، الذي تم اختطافه عام 2021 من شمال مالي، بينما اختطف الناشط الأميركي، جيفري وودكي، عام 2016 من النيجر على يد الإرهابيين.
https://sputnikarabic.ae/20230320/متظاهرون-يدعون-إلى-انسحاب-فرنسا-من-الناتو-في-باريس-1074932200.html
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أخبار فرنسا , أخبار مالي, العالم, الأخبار, أخبار النيجر
أخبار فرنسا , أخبار مالي, العالم, الأخبار, أخبار النيجر
مصدر مالي: فرنسا دفعت ملايين اليوروهات للإفراج عن الرهائن في النيجر
21:42 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 21:44 GMT 21.03.2023) تابعنا عبر
صرح مصدر رسمي مالي مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الفرنسية دفعت ملايين اليوروهات في شكل فدية لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بـتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا) للإفراج عن الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا، والناشط الأمريكي جيفري وودكي.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لسبوتنيك: "تم الإفراج عن الرهينتين أوليفييه دوبوا، فرنسي الجنسية والسيد جيفري وودكي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، يوم أمس في النيجر
، وكلاهما كانا رهينتين لدى الجماعات إرهابية ".
وأضاف "بحسب الاستخبارات المالية تبين أن هذا الإفراج تم بعد دفع السلطات الفرنسية ملايين اليوروهات لإرهابيي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين".
وأشار المصدر إلى انه بحسب الاتفاقيات الدولية ذات صلة، يتعين على الدول منع الإرهابيين من الاستفادة، بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال الفدية.
واختتم قائلا " هذا الحدث يثبت دور فرنسا في تعزيز الإرهاب الدولي. وتواصل فرنسا عرقلة طلب مالي بإجراء جلسة مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة، لتقديم أدلة على تورط فرنسا في الترويج للإرهاب في مالي".
هذا وتم الإفراج في النيجر، أمس الإثنين، عن الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا، الذي تم اختطافه عام 2021 من شمال مالي، بينما اختطف الناشط الأميركي، جيفري وودكي، عام 2016 من النيجر على يد الإرهابيين.