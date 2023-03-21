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وزير خارجية العراق يلتقي بالأمين العام لحلف الناتو
وزير خارجية العراق يلتقي بالأمين العام لحلف الناتو
التقى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، (الناتو) ينس ستولتنبيرغ، في مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضحت وزارة الخارجية العراقية أن اللقاء تم خلاله بحث الملفات المشتركة بين الجانبين.وقال: "الجانبان بحثا علاقات التعاون بين العراق وحلف الناتو والملفات ذات الاهتمام المشترك والبرامج التدريبية وبناء القدرات التي يتم تقديمها بالتعاون مع بعثة حلف الناتو التدريبية في العراق والتطرق إلى الوضع الأمني في المنطقة".وولفت البيان إلى أن وزير الخارجية العراقي قد أشاد بما قال إنها "جهود حلف الناتو في دعم القوات العراقية وبرامج بناء القدرات التي يتم تقديمها من خلال بعثة حلف الناتو التدريبية في العراق (NMI) لدعم المؤسسات الأمنية العراقية".من جانبه، أعرب ستولتبيرغ عن "حرص الحلف لتقديم البرامج التدريبيَّة من أجل بناء قدرات القوات الأمنية والعسكرية العراقية وبالتشاور التام مع الحكومة العراقية ما يسهم في تعزيز جهود العراق في تحقيق الاستقرار ومنع عودة داعش والعصابات الإرهابية الأخرى"، مثمناً "دور القوات الأمنيَّة العراقيَّة ومهنيتها"، وأكد "استعداد الحلف لاستمرار التعاون مع الحكومة العراقيَّة".طالع أيضا: بغداد توقع مذكرة تفاهم مع بعثة الناتو لتطوير الجيش العراقي
https://sputnikarabic.ae/20230124/العراق-جادون-في-تعزيز-علاقاتنا-الأمنية-مع-الناتو-1072667327.html
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أخبار العراق اليوم, الناتو, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار العراق اليوم, الناتو, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
وزير خارجية العراق يلتقي بالأمين العام لحلف الناتو
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التقى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، (الناتو) ينس ستولتنبيرغ، في مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ووفقا لبيان
نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضحت وزارة الخارجية العراقية أن اللقاء تم خلاله بحث الملفات المشتركة بين الجانبين.
وقال: "الجانبان بحثا علاقات التعاون بين العراق وحلف الناتو والملفات
ذات الاهتمام المشترك والبرامج التدريبية وبناء القدرات التي يتم تقديمها بالتعاون مع بعثة حلف الناتو التدريبية في العراق والتطرق إلى الوضع الأمني في المنطقة".
وولفت البيان إلى أن وزير الخارجية العراقي قد أشاد بما قال إنها "جهود حلف الناتو في دعم القوات العراقية وبرامج بناء القدرات التي يتم تقديمها من خلال بعثة حلف الناتو التدريبية في العراق (NMI) لدعم المؤسسات الأمنية العراقية".
وشدد حسين على "أهمية الاستمرار في تقديم برامج الاستشارة والتدريب إلى القوات الأمنية العراقية ومؤسساتها المختلفة وضرورة استمرار التشاور مع الجهات العراقيَّة المعنيَّة لبلورة رؤى مشتركة لتحديد الأولويات وضمن الاحترام التام لسيادة العراق".
من جانبه، أعرب ستولتبيرغ عن "حرص الحلف لتقديم البرامج التدريبيَّة من أجل بناء قدرات القوات الأمنية والعسكرية العراقية وبالتشاور التام مع الحكومة العراقية ما يسهم في تعزيز جهود العراق في تحقيق الاستقرار ومنع عودة داعش والعصابات الإرهابية الأخرى"، مثمناً "دور القوات الأمنيَّة العراقيَّة ومهنيتها"، وأكد "استعداد الحلف لاستمرار التعاون مع الحكومة العراقيَّة".