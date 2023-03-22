https://sputnikarabic.ae/20230322/التلفزيون-السوري-توقف-مطار-حلب-عن-الخدمة-جراء-الدمار-الناجم-عن-الغارات-الإسرائيلية-1075022029.html

التلفزيون السوري: توقف مطار حلب عن الخدمة جراء الدمار الناجم عن الغارات الإسرائيلية

التلفزيون السوري: توقف مطار حلب عن الخدمة جراء الدمار الناجم عن الغارات الإسرائيلية

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الأربعاء، عن "خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة عقب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدرج المطار في وقت سابق اليوم". 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T09:52+0000

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وقالت وزارة النقل، في بيان لها، إنه "بعد تقييم الفرق الفنية لأضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر اليوم، تبين وجود أضرار في المدرج وبعض التجهيزات الملاحية، مما يسبب خروج المطار عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاحها".وأضافت الوزارة أنه "تم تحويل كافة الرحلات القادمة والمغادرة باتجاه مطاري دمشق واللاذقية لحين الانتهاء من هذه الأعمال"، مؤكدة أن "كوادرها باشرت بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المعنية بترميم وإصلاح الأضرار".وكان مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية كشف عن "ضربة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم مطار حلب الدولي وألحقت بعض الدمار به".وقال المصدر، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً محيط مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الجيش الإسرائيلي شنّ عدوانا استهدف مطار حلب الدولي و"النيرب" العسكري.ونقل المراسل عن مصدر أمني، بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه شرق حلب، انطلاقا من سماء المنطقة البحرية قبالة السواحل السورية.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.يشار إلى أن 15 شخصا قتلوا وأصيب آخرون، الشهر الماضي، بغارات إسرائيلية على دمشق.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

https://sputnikarabic.ae/20230312/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-على-حماة--1074624331.html

https://sputnikarabic.ae/20230322/الدفاع-السورية-ضربة-جوية-إسرائيلية-تستهدف-مطار-حلب-الدولي-وتلحق-بعض-الدمار-به-1075012451.html

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