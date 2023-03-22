https://sputnikarabic.ae/20230322/واشنطن-قذائف-اليوارنيوم-المنضب-شائعة-وتستخدم-منذ-عقود-1075052792.html

واشنطن: قذائف اليوارنيوم المنضب "شائعة" وتستخدم منذ عقود

واشنطن: قذائف اليوارنيوم المنضب "شائعة" وتستخدم منذ عقود

كشف منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، أن قذائف اليوارنيوم المنضب نوع شائع من الذخائر، وتم استخدامه منذ عقود، وذلك تعليقا على... 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T21:48+0000

2023-03-22T21:48+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي، للصحفيين، اليوم الأربعاء تعليقا على قرار المملكة المتحدة، إن: "هذا النوع من الذخيرة مألوف إلى حد ما ويستخدم منذ عقود".هذا وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن استمرار الغرب في تزويد أوكرانيا بالأسلحة ربما يؤدي إلى نشوب حرب نووية.وأوضح ميدفيديف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية بينها سبوتنيك "كل يوم يتم فيه تسليم أسلحة أجنبية إلى أوكرانيا يزيد من احتمالية نشوب حرب نووية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت نائب وزير الدفاع البريطاني، أنابيل غولدي، أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود كييف بالذخيرة، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لن تترك دون رد، عزم بريطانيا إمداد أوكرانيا بذخيرة تحوي يورانيوم منضب.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، أنه إذا بدأ الغرب الجماعي باستخدام أسلحة ذات مكون نووي، فستضطر روسيا إلى الرد.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230322/لافروف-احتمال-إمداد-بريطانيا-نظان-كييف-بقذائف-تحتوي-على-يورانيوم-منضب-خطوة-نحو-تصعيد-كبير-1075029044.html

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