https://sputnikarabic.ae/20230322/وزير-الخارجية-الإيراني-يرحب-باتفاق-السعودية-وسوريا-على-تطبيع-العلاقات-1075023506.html

وزير الخارجية الإيراني يرحب باتفاق السعودية وسوريا على تطبيع العلاقات

وزير الخارجية الإيراني يرحب باتفاق السعودية وسوريا على تطبيع العلاقات

رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، بالاتفاق بين السعودية وسوريا على تطبيع... 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T10:10+0000

2023-03-22T10:10+0000

2023-03-22T10:11+0000

أخبار سوريا اليوم

إيران

أخبار إيران

العالم العربي

أخبار العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/08/1074470111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa18428c4a0ad5bfdc1cfd16b429888d.jpg

طهران - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، "أجرى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، محادثة هاتفية؛ تبادلا خلالها الآراء بشأن تطور العلاقات الثنائية، وبعض القضايا الإقليمية".وأضاف البيان، "وزير الخارجية رحب بالاتفاق بين السعودية وسوريا، على تطبيع العلاقات وإعادة فتح القنصليات".ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الكويتي بالاتفاق بين إيران والسعودية، على تطبيع العلاقات، وإعادة فتح سفارتي البلدين.وكانت مصادر كشفت لـ "سبوتنيك"، الأحد الماضي، أن السعودية تعتزم إعادة فتح قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، قريبًا.وقالت المصادر، إن وساطة روسية – إماراتية، أفضت إلى تذليل العقبات أمام البلدين العربيين؛ وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية في دمشق، بعد عيد الفطر، الذي يلي شهر رمضان المبارك.وأغلقت السعودية سفارتها في سوريا، في آذار/مارس 2012، وطردت السفير السوري لديها؛ وذلك احتجاجا على استخدام "القوة المفرطة وإراقة الدماء" ضد المدنيين.وقطعت معظم دول الخليج العلاقات مع سوريا مع اندلاع الحرب، في 2011؛ وأبدت دعمها لفصائل المعارضة السورية.

https://sputnikarabic.ae/20230311/السعودية-تكشف-عن-عمل-عربي-لصياغة-حوار-سيتم-لا-محالة-مع-سوريا-1074609476.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار