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وزير الخارجية الإيراني يرحب باتفاق السعودية وسوريا على تطبيع العلاقات
وزير الخارجية الإيراني يرحب باتفاق السعودية وسوريا على تطبيع العلاقات
رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، بالاتفاق بين السعودية وسوريا على تطبيع... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T10:10+0000
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طهران - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، "أجرى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، محادثة هاتفية؛ تبادلا خلالها الآراء بشأن تطور العلاقات الثنائية، وبعض القضايا الإقليمية".وأضاف البيان، "وزير الخارجية رحب بالاتفاق بين السعودية وسوريا، على تطبيع العلاقات وإعادة فتح القنصليات".ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الكويتي بالاتفاق بين إيران والسعودية، على تطبيع العلاقات، وإعادة فتح سفارتي البلدين.وكانت مصادر كشفت لـ "سبوتنيك"، الأحد الماضي، أن السعودية تعتزم إعادة فتح قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، قريبًا.وقالت المصادر، إن وساطة روسية – إماراتية، أفضت إلى تذليل العقبات أمام البلدين العربيين؛ وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية في دمشق، بعد عيد الفطر، الذي يلي شهر رمضان المبارك.وأغلقت السعودية سفارتها في سوريا، في آذار/مارس 2012، وطردت السفير السوري لديها؛ وذلك احتجاجا على استخدام "القوة المفرطة وإراقة الدماء" ضد المدنيين.وقطعت معظم دول الخليج العلاقات مع سوريا مع اندلاع الحرب، في 2011؛ وأبدت دعمها لفصائل المعارضة السورية.
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أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية الإيراني يرحب باتفاق السعودية وسوريا على تطبيع العلاقات

10:10 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 10:11 GMT 22.03.2023)
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان
 وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، بالاتفاق بين السعودية وسوريا على تطبيع العلاقات وإعادة فتح القنصليات.
طهران - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، "أجرى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، محادثة هاتفية؛ تبادلا خلالها الآراء بشأن تطور العلاقات الثنائية، وبعض القضايا الإقليمية".
وبحسب البيان، قال عبد اللهيان، "اتُخذت خطوات جيدة في المجال الإقليمي، ويجري متابعتها. تسير العلاقات مع السعودية في الاتجاه الطبيعي؛ وقريباً سيُعقد الاجتماع بيني وبين نظيري السعودي، وتعود أنشطة السفارتين".
وأضاف البيان، "وزير الخارجية رحب بالاتفاق بين السعودية وسوريا، على تطبيع العلاقات وإعادة فتح القنصليات".
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ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الكويتي بالاتفاق بين إيران والسعودية، على تطبيع العلاقات، وإعادة فتح سفارتي البلدين.
وكانت مصادر كشفت لـ "سبوتنيك"، الأحد الماضي، أن السعودية تعتزم إعادة فتح قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، قريبًا.
وقالت المصادر، إن وساطة روسية – إماراتية، أفضت إلى تذليل العقبات أمام البلدين العربيين؛ وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية في دمشق، بعد عيد الفطر، الذي يلي شهر رمضان المبارك.
وأغلقت السعودية سفارتها في سوريا، في آذار/مارس 2012، وطردت السفير السوري لديها؛ وذلك احتجاجا على استخدام "القوة المفرطة وإراقة الدماء" ضد المدنيين.
وقطعت معظم دول الخليج العلاقات مع سوريا مع اندلاع الحرب، في 2011؛ وأبدت دعمها لفصائل المعارضة السورية.
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