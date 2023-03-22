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الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة الرئيسية، بمقدار 25 نقطة أساس، لترتفع إلى 5 في المئة. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T19:05+0000
2023-03-22T19:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الفيدرالي الأمريكي في بيان إن هذه الزيادة ترفع إجمالي الفائدة من 4.75% إلى 5.00 في المئة، بحسب "فرانس برس".ولفت الفيدرالي الأمريكي في بيانه إلى أنه قد يتخذ مزيدا من القرارات بتشديد السياسة النقدية.كما حذر من أن "التطورات الأخيرة من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات، وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم"، في إشارة إلى تفاقم أزمة البنوك التي تعصف بالأسواق العالمية.ويأتي هذا القرار في الوقت الذي كانت تترقب فيه الأسواق عن كثب قرارات الاحتياطي الفيدرالي، اليوم، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي.وتعد هذه الزيادة هي الـ 9 على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي وذلك في محاولة لموجهة التضخم الذي بلغ في 2022 أعلى مستوى خلال 4 عقود، وذلك قبل أن يتراجع بشكل تدريجي ليصبح 6% في فبراير/ شباط الماضي على أساس سنوي.
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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, الأخبار

الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

19:05 GMT 22.03.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واشنطن، الولايات المتحدة
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واشنطن، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة الرئيسية، بمقدار 25 نقطة أساس، لترتفع إلى 5 في المئة.
وقال الفيدرالي الأمريكي في بيان إن هذه الزيادة ترفع إجمالي الفائدة من 4.75% إلى 5.00 في المئة، بحسب "فرانس برس".
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ولفت الفيدرالي الأمريكي في بيانه إلى أنه قد يتخذ مزيدا من القرارات بتشديد السياسة النقدية.
كما حذر من أن "التطورات الأخيرة من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات، وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم"، في إشارة إلى تفاقم أزمة البنوك التي تعصف بالأسواق العالمية.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي كانت تترقب فيه الأسواق عن كثب قرارات الاحتياطي الفيدرالي، اليوم، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي.
وتعد هذه الزيادة هي الـ 9 على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي وذلك في محاولة لموجهة التضخم الذي بلغ في 2022 أعلى مستوى خلال 4 عقود، وذلك قبل أن يتراجع بشكل تدريجي ليصبح 6% في فبراير/ شباط الماضي على أساس سنوي.
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