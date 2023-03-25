https://sputnikarabic.ae/20230325/الرئاسة-التركية-سندعم-مبادرة-الصين-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-إذا-كانت-تضع-أساسا-لمفاوضات-1075136905.html
الرئاسة التركية: سندعم مبادرة الصين لتسوية الأزمة الأوكرانية إذا كانت تضع أساسا لمفاوضات
الرئاسة التركية: سندعم مبادرة الصين لتسوية الأزمة الأوكرانية إذا كانت تضع أساسا لمفاوضات
أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين أن أنقرة ستدعم المبادرة الصينية لتسوية الأزمة الأوكرانية إذا كانت تضع الأسس لمحادثات سلام. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T20:35+0000
2023-03-25T20:35+0000
2023-03-25T20:35+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104383/54/1043835434_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_d04e5f6965d258b2850f477151a346a1.jpg
أنقرة - سبوتنيك. وقال قالين، في حديث لقناة "إن تي في" التركية، "حسبما فهمت، فسيجري [الرئيس الصيني] شي جين بينغ محادثات مع [فلاديمير] زيلينسكي، وإذا كانت هناك أسس لمفاوضات فسوف ندعمها... في نهاية المطاف سيكون هناك اجتماع على مائدة التفاوض في جميع الأحوال".ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.وأمس أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خطة السلام الصينية حيال الأزمة الأوكرانية يمكن أن تؤخذ كأساس لتسوية سلمية، ولكن فقط عندما يكونوا مستعدين لها في الغرب وفي كييف.وقال بوتين للصحفيين عقب المحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ: "بالطبع، لم نتجاهل الوضع حول أوكرانيا أيضًا. نعتقد، أن العديد من بنود خطة السلام، التي قدمتها الصين تتوافق مع النهج الروسي ويمكن اعتبارها أساسًا لتسوية سلمية عندما يكونوا مستعدين لها في الغرب وفي كييف. لكن في الوقت الحالي لا نرى مثل ذلك الاستعداد من جانبهم".وأضاف بوتين: "الرئيس الصيني شي جين بينغ، أولى اهتماما كبيرا لمبادرات السلام الصينية خلال المحادثات مع روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230325/الرئاسة-التركية-بوتين-وأردوغان-يناقشان-هاتفيا-الوضع-في-أوكرانيا-والعلاقات-بين-البلدين-1075120925.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104383/54/1043835434_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_862503fc9e622fe8a83850fd0b57a7de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
الرئاسة التركية: سندعم مبادرة الصين لتسوية الأزمة الأوكرانية إذا كانت تضع أساسا لمفاوضات
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين أن أنقرة ستدعم المبادرة الصينية لتسوية الأزمة الأوكرانية إذا كانت تضع الأسس لمحادثات سلام.
أنقرة - سبوتنيك. وقال قالين، في حديث لقناة "إن تي في" التركية، "حسبما فهمت، فسيجري [الرئيس الصيني] شي جين بينغ محادثات مع [فلاديمير] زيلينسكي، وإذا كانت هناك أسس لمفاوضات فسوف ندعمها... في نهاية المطاف سيكون هناك اجتماع على مائدة التفاوض
في جميع الأحوال".
ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية
للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
وأمس أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خطة السلام الصينية
حيال الأزمة الأوكرانية يمكن أن تؤخذ كأساس لتسوية سلمية، ولكن فقط عندما يكونوا مستعدين لها في الغرب وفي كييف.
وقال بوتين للصحفيين عقب المحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ: "بالطبع، لم نتجاهل الوضع حول أوكرانيا أيضًا. نعتقد، أن العديد من بنود خطة السلام، التي قدمتها الصين تتوافق مع النهج الروسي ويمكن اعتبارها أساسًا لتسوية سلمية عندما يكونوا مستعدين لها في الغرب وفي كييف. لكن في الوقت الحالي لا نرى مثل ذلك الاستعداد من جانبهم".
وأضاف بوتين: "الرئيس الصيني شي جين بينغ، أولى اهتماما كبيرا لمبادرات السلام الصينية خلال المحادثات مع روسيا".