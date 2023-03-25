https://sputnikarabic.ae/20230325/مئات-الوحدات-الاستيطانية-الجديدة-هل-انقلبت-إسرائيل-على-تفاهمات-شرم-الشيخ-والعقبة-1075133048.html

مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة.. هل انقلبت إسرائيل على تفاهمات شرم الشيخ والعقبة؟

مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة.. هل انقلبت إسرائيل على تفاهمات شرم الشيخ والعقبة؟

في خطوة وصفها المراقبون بـ"الانقلاب على لقاءات شرم الشيخ والعقبة"، طرحت الحكومة الإسرائيلية "عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة"،... 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T18:01+0000

2023-03-25T18:01+0000

2023-03-25T18:01+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

آخر أخبار القدس الأن

أخبار الضفة الغربية

تقارير سبوتنيك

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_37e0c7bf3108cbd4a52b71f2aa05ed5d.jpg

ونشرت الحكومة الإسرائيلية، أمس الجمعة، مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية استيطانية، بينها 747 وحدة في مستوطنة "بيتار عيليت" (10 كم جنوب القدس) و193 وحدة في مستوطنة "إفرات" (12 كم جنوب القدس)، وتأتي تلك المناقصات رغم تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعدم بناء وحدات استيطانية جديدة.وطرح البعض تساؤلات بشأن الخطوة الإسرائيلية ومدى تأثيرها على مخرجات اجتماع شرم الشيخ والعقبة، ورد فعل الدول الضامنة لهذه المخرجات باعتبارها الضامن الأساسي لاستمرار التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.انقلاب إسرائيلياعتبر قدري أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن تشريع إسرائيل هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة رسالة واضحة مفاداها بأن اليمين المتطرف الفاشي هو من يقرر مجريات الأمور في الحكومة الإسرائيلية، ويعد انقلابًا جديدًا على الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة في تأكيد على أن إسرائيل خارج إطار القانون.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لعل تصريحات وزيرا المالية (بتسلئيل) سموتريتش و(الأمن القومي إيتمار) بن غفير والتهديدات المتكررة الصادرة عنهما، لا تمثل موقفهما فحسب، بل هي الوجه الحقيقي للسياسة العامة الإسرائيلية.ويرى أبو بكر أن مصداقية المجتمع الدولي، لا سيما المشاركين في اجتماعات شرم الشيخ والعقبة اليوم أمام اختبار حقيقي، سيحدد مدى أهمية الشرعية الدولية ومدى التزامهم وجديتهم في الحفاظ عليها، وعلى كافة الاتفاقيات والتفاهمات ذات الصلة.تدخل مطلوببدوره، اعتبر زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي في حركة "فتح"، أن إعلان إسرائيل عن المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في داخل المدينة المحتلة وشمال الضفة الغربية هو دليل على أن هذه الحكومة لا تحترم المجتمع الدولي ولا تراعي الدور السياسي الكبير للدول المشرفة على مباحثات العقبة وشرم الشيخ.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إسرائيل أعلنت عن نيتها تكريس مشاريع استيطانية جديدة وهو انقلاب واضح على كل الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين برعاية دولية، وهو ما ينبيء بتصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني طالما أن هذه الحكومة لا تريد وقف خطواتها أحادية الجانب التي تهدف في النهاية إلى تقويض حل الدولتين وتدمير أي مستقبل للفلسطينيين.ودعا الأيوبي الدول الراعية لمباحثات العقبة وشرم الشيخ إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف تصعيدها ومشاريعها الاستيطانية والعمل على تجسيد حماية دولية للفلسطينيين نتيجة لهذا الصلف والانتهاكات الإسرائيلية.وقالت حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية إن "حكومة بنيامين نتنياهو نكثت وعودها في قمة شرم الشيخ، وأعلنت عن عطاء لبناء 940 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي (بيتار عليت، وإفرات) جنوب القدس المحتلة".وأضافت الحركة في بيان لها، بأن "هذه الأنشطة الاستيطانية تتم في ظل حكومة هي الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، لا تعمل على الانقلاب على نظام الحكم ودوس القيم الديمقراطية فحسب، إنما تسعى أيضا للقضاء على أي فرصة لحل الصراع على أساس حل الدولتين".وأشارت حركة "السلام الآن" إلى أن "الحكومة الإسرائيلية بهذه الخطوة، تشكل خطرًا على العلاقات مع الإدارة الأمريكية، ودول صديقة أخرى لإسرائيل، وتحول إسرائيل إلى دولة منبوذة، لأنها لا تفي بعهودها".وقالت "حركة السلام الآن" إنها "توجهت سوية مع 12 منظمة إسرائيلية أخرى برسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي ودعتها إلى العمل ضد الخطوات التي تدفعها إسرائيل في المستوطنات".ويأتي هذا الإعلان الإسرائيلي من قِبل اللجنة الفرعية في مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، بعدما قدم نتنياهو وعوداً بعدم بناء وحدات استيطانية جديدة.يشار إلى أن البيان الصادر في ختام اجتماع قمة شرم الشيخ بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بمشاركة كل من مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية، الأحد الماضي، نصّ على أن "إسرائيل تلتزم بوقف المداولات حول وحدات سكنية جديدة في المستوطنات لمدة 4 أشهر".

https://sputnikarabic.ae/20230324/إسرائيل-تعتزم-بناء-مئات-الوحدات-الاستيطانية-الجديدة-جنوب-القدس-1075095993.html

https://sputnikarabic.ae/20230325/حماس-تطالب-المجتمع-الدولي-بـتحرك-فاعل-بعد-مصادقة-إسرائيل-على-بناء-مستوطنات-جديدة-1075127107.html

https://sputnikarabic.ae/20230320/قناة-إسرائيلية-رسمية-تفاهمات-شرم-الشيخ-هي-للعلاقات-العامة-ولن-يتم-تجميد-الاستيطان-1074935409.html

https://sputnikarabic.ae/20230322/موقع-عبري-استدعاء-سفير-إسرائيل-في-واشنطن-إشارة-أمريكية-لنتنياهو-بأن-حكومته-تجاوزت-الحدود-1075050641.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن, أخبار الضفة الغربية, تقارير سبوتنيك, حصري