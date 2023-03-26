https://sputnikarabic.ae/20230326/الصين-تقدر-بشدة-قرار-هندوراس-الصحيح-بإقامة-علاقات-دبلوماسية-معها-1075141632.html

الصين تقدر بشدة قرار هندوراس "الصحيح" بإقامة علاقات دبلوماسية معها

الصين تقدر بشدة قرار هندوراس "الصحيح" بإقامة علاقات دبلوماسية معها

قالت الصين، اليوم الأحد، إنها تقدّر بشدة القرار الصحيح الذي اتخذته هندوراس بشأن إقامة علاقات دبلوماسية معها، ‏والذي أشارت إلى أنه يتماشى مع الاتجاهات العالمية... 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T07:23+0000

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وتابعت وزارة الخارجية الصينية مؤكدة على أن مبدأ "الصين الواحدة"، معترف به في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 2758 لعام 1971 ، وهو إجماع سائد من المجتمع الدولي ومعيار معترف به عالميا يحكم العلاقات الدولية، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.كما أشارت "الخارجية الصينية" إلى أن "هندوراس دولة مهمة في أمريكا الوسطى، واختارت الوقوف مع 181 دولة في العالم، وتعترف وتتعهد بالالتزام بمبدأ صين واحدة"، لافتة إلى أنه "باتباع المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، تقف الصين على أهبة الاستعداد لتعزيز التعاون الودي مع هندوراس في مختلف المجالات لصالح بلدينا وشعبينا".وأعلنت الصين، اليوم الأحد، إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس وذلك بعد ساعات من قطع الأخيرة علاقاتها مع تايوان، وفقا لما أعلن التلفزيون الرسمي.وأعلنت هندوراس، أمس السبت، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، واعترافها بـ"صين واحدة" تمثلها حكومة بكين، في قرار استدعى رد فعل فوري من تايبيه.في المقابل ردت تايوان اليوم الأحد، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هندوراس، ووقف التعاون الثنائي تمامًا وإغلاق سفاراتها، وفقا لوزارة الخارجية.ويأتي قرار هندوراس بعد أيام من زيارة وزير خارجيتها إلى الصين بعد أن قالت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إن حكومتها ستبدأ علاقات مع بكين.وكانت هندوراس واحدة من 14 دولة فقط تعترف رسميا بتايوان.

https://sputnikarabic.ae/20230326/الصين-تعلن-إقامة-علاقات-دبلوماسية-مع-هندوراس-1075139882.html

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