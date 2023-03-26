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https://sputnikarabic.ae/20230326/الصين-تقدر-بشدة-قرار-هندوراس-الصحيح-بإقامة-علاقات-دبلوماسية-معها-1075141632.html
الصين تقدر بشدة قرار هندوراس "الصحيح" بإقامة علاقات دبلوماسية معها
الصين تقدر بشدة قرار هندوراس "الصحيح" بإقامة علاقات دبلوماسية معها
قالت الصين، اليوم الأحد، إنها تقدّر بشدة القرار الصحيح الذي اتخذته هندوراس بشأن إقامة علاقات دبلوماسية معها، ‏والذي أشارت إلى أنه يتماشى مع الاتجاهات العالمية... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T07:23+0000
2023-03-26T07:23+0000
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وتابعت وزارة الخارجية الصينية مؤكدة على أن مبدأ "الصين الواحدة"، معترف به في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 2758 لعام 1971 ، وهو إجماع سائد من المجتمع الدولي ومعيار معترف به عالميا يحكم العلاقات الدولية، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.كما أشارت "الخارجية الصينية" إلى أن "هندوراس دولة مهمة في أمريكا الوسطى، واختارت الوقوف مع 181 دولة في العالم، وتعترف وتتعهد بالالتزام بمبدأ صين واحدة"، لافتة إلى أنه "باتباع المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، تقف الصين على أهبة الاستعداد لتعزيز التعاون الودي مع هندوراس في مختلف المجالات لصالح بلدينا وشعبينا".وأعلنت الصين، اليوم الأحد، إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس وذلك بعد ساعات من قطع الأخيرة علاقاتها مع تايوان، وفقا لما أعلن التلفزيون الرسمي.وأعلنت هندوراس، أمس السبت، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، واعترافها بـ"صين واحدة" تمثلها حكومة بكين، في قرار استدعى رد فعل فوري من تايبيه.في المقابل ردت تايوان اليوم الأحد، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هندوراس، ووقف التعاون الثنائي تمامًا وإغلاق سفاراتها، وفقا لوزارة الخارجية.ويأتي قرار هندوراس بعد أيام من زيارة وزير خارجيتها إلى الصين بعد أن قالت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إن حكومتها ستبدأ علاقات مع بكين.وكانت هندوراس واحدة من 14 دولة فقط تعترف رسميا بتايوان.
https://sputnikarabic.ae/20230326/الصين-تعلن-إقامة-علاقات-دبلوماسية-مع-هندوراس-1075139882.html
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الصين, هندوراس, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تايوان
الصين, هندوراس, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تايوان

الصين تقدر بشدة قرار هندوراس "الصحيح" بإقامة علاقات دبلوماسية معها

07:23 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / GREG BAKERوزير خارجية هندوراس، إدواردو إنريكي رينا، يصافح نظيره الصيني، تشين جانغ، بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، 26 مارس/ آذار 2023
وزير خارجية هندوراس، إدواردو إنريكي رينا، يصافح نظيره الصيني، تشين جانغ، بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، 26 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
وزير خارجية هندوراس، إدواردو إنريكي رينا، يصافح نظيره الصيني، تشين جانغ، بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، 26 مارس/ آذار 2023
© AFP 2023 / GREG BAKER
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قالت الصين، اليوم الأحد، إنها تقدّر بشدة القرار الصحيح الذي اتخذته هندوراس بشأن إقامة علاقات دبلوماسية معها، ‏والذي أشارت إلى أنه يتماشى مع الاتجاهات العالمية السائدة، ويدعمه الشعب.‏
وتابعت وزارة الخارجية الصينية مؤكدة على أن مبدأ "الصين الواحدة"، معترف به في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 2758 لعام 1971 ، وهو إجماع سائد من المجتمع الدولي ومعيار معترف به عالميا يحكم العلاقات الدولية، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
كما أشارت "الخارجية الصينية" إلى أن "هندوراس دولة مهمة في أمريكا الوسطى، واختارت الوقوف مع 181 دولة في العالم، وتعترف وتتعهد بالالتزام بمبدأ صين واحدة"، لافتة إلى أنه "باتباع المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، تقف الصين على أهبة الاستعداد لتعزيز التعاون الودي مع هندوراس في مختلف المجالات لصالح بلدينا وشعبينا".
وزير الخارجية الصيني تشين جانغ خلال مؤتمر صحفي في بكين، الثلاثاء، 7 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
الصين تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس
04:53 GMT
وأعلنت الصين، اليوم الأحد، إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس وذلك بعد ساعات من قطع الأخيرة علاقاتها مع تايوان، وفقا لما أعلن التلفزيون الرسمي.
وأعلنت هندوراس، أمس السبت، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، واعترافها بـ"صين واحدة" تمثلها حكومة بكين، في قرار استدعى رد فعل فوري من تايبيه.
في المقابل ردت تايوان اليوم الأحد، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هندوراس، ووقف التعاون الثنائي تمامًا وإغلاق سفاراتها، وفقا لوزارة الخارجية.
ويأتي قرار هندوراس بعد أيام من زيارة وزير خارجيتها إلى الصين بعد أن قالت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إن حكومتها ستبدأ علاقات مع بكين.
وكانت هندوراس واحدة من 14 دولة فقط تعترف رسميا بتايوان.
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