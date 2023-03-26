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تركيا: تحسن العلاقات مع مصر ستنعكس فوائده على ليبيا وفلسطين
تركيا: تحسن العلاقات مع مصر ستنعكس فوائده على ليبيا وفلسطين
اعتبرت تركيا أن الفوائد التي ستترتب على تحسن علاقاتها مع مصر سوف تنعكس على الأوضاع في ليبيا وفلسطين وعموم المنطقة. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T09:09+0000
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، خلال مقابلة مع قناة محلية،الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إن بلاده تؤمن بأن تحسن العلاقات مصر ستكون له "فوائد عديدة ليس فقط لكلا البلدين، بل لليبيا وفلسطين ولعموم المنطقة".ووصف الزيارة التي قام وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مؤخرا لمصر، بأنها "مهمة في إطار تطبيع العلاقات بين الجانبين".وأوضح أن الوزير التركي بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية والوضع الحالي في شرق المتوسط.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استقبل وزير الخارجية المصري، نظيره التركي مولود تشاووش أغلو، في القاهرة.وخلال الزيارة حث تشاووش أوغلو، الشركات التركية على زيادة ومضاعفة الاستثمارات في مصر.واعتبرت الخارجية المصرية زيارة تشاووش أوغلو، إلى القاهرة "تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين".‏وجاءت زيارة الوزير التركي بعد أسابيع من زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا، والتي تفقد خلالها منطقة الزلزال في أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230318/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-زيارة-أوغلو-إلى-مصر-خطوة-مهمة-نحو-منطقة-أكثر-استقرارا-1074892260.html
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أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

تركيا: تحسن العلاقات مع مصر ستنعكس فوائده على ليبيا وفلسطين

09:09 GMT 26.03.2023
© AP Photoالحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر يشهد مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وظهر بجوارهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.
الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر يشهد مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وظهر بجوارهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AP Photo
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اعتبرت تركيا أن الفوائد التي ستترتب على تحسن علاقاتها مع مصر سوف تنعكس على الأوضاع في ليبيا وفلسطين وعموم المنطقة.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، خلال مقابلة مع قناة محلية،الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
مستشار الأمن القومي الأمريكي: زيارة أوغلو إلى مصر خطوة مهمة نحو منطقة أكثر استقرارا
18 مارس, 17:04 GMT
وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إن بلاده تؤمن بأن تحسن العلاقات مصر ستكون له "فوائد عديدة ليس فقط لكلا البلدين، بل لليبيا وفلسطين ولعموم المنطقة".
ووصف الزيارة التي قام وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مؤخرا لمصر، بأنها "مهمة في إطار تطبيع العلاقات بين الجانبين".
وأوضح أن الوزير التركي بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية والوضع الحالي في شرق المتوسط.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استقبل وزير الخارجية المصري، نظيره التركي مولود تشاووش أغلو، في القاهرة.
وخلال الزيارة حث تشاووش أوغلو، الشركات التركية على زيادة ومضاعفة الاستثمارات في مصر.
واعتبرت الخارجية المصرية زيارة تشاووش أوغلو، إلى القاهرة "تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين".‏
وجاءت زيارة الوزير التركي بعد أسابيع من زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا، والتي تفقد خلالها منطقة الزلزال في أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
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