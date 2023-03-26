https://sputnikarabic.ae/20230326/تركيا-تحسن-العلاقات-مع-مصر-ستنعكس-فوائده-على-ليبيا-وفلسطين-1075143860.html
تركيا: تحسن العلاقات مع مصر ستنعكس فوائده على ليبيا وفلسطين
تركيا: تحسن العلاقات مع مصر ستنعكس فوائده على ليبيا وفلسطين
اعتبرت تركيا أن الفوائد التي ستترتب على تحسن علاقاتها مع مصر سوف تنعكس على الأوضاع في ليبيا وفلسطين وعموم المنطقة. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T09:09+0000
2023-03-26T09:09+0000
2023-03-26T09:09+0000
أخبار تركيا اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/14/1070362440_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_28d56ac1dea42914a7f3e72db34aa3f5.jpg
جاء هذا في تصريحات أدلى بها الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، خلال مقابلة مع قناة محلية،الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إن بلاده تؤمن بأن تحسن العلاقات مصر ستكون له "فوائد عديدة ليس فقط لكلا البلدين، بل لليبيا وفلسطين ولعموم المنطقة".ووصف الزيارة التي قام وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مؤخرا لمصر، بأنها "مهمة في إطار تطبيع العلاقات بين الجانبين".وأوضح أن الوزير التركي بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية والوضع الحالي في شرق المتوسط.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استقبل وزير الخارجية المصري، نظيره التركي مولود تشاووش أغلو، في القاهرة.وخلال الزيارة حث تشاووش أوغلو، الشركات التركية على زيادة ومضاعفة الاستثمارات في مصر.واعتبرت الخارجية المصرية زيارة تشاووش أوغلو، إلى القاهرة "تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين".وجاءت زيارة الوزير التركي بعد أسابيع من زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا، والتي تفقد خلالها منطقة الزلزال في أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230318/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-زيارة-أوغلو-إلى-مصر-خطوة-مهمة-نحو-منطقة-أكثر-استقرارا-1074892260.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/14/1070362440_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_158507b4e807666499d2bdc3a59deb55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
تركيا: تحسن العلاقات مع مصر ستنعكس فوائده على ليبيا وفلسطين
تابعنا عبر
اعتبرت تركيا أن الفوائد التي ستترتب على تحسن علاقاتها مع مصر سوف تنعكس على الأوضاع في ليبيا وفلسطين وعموم المنطقة.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، خلال مقابلة مع قناة محلية،الأحد، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إن بلاده تؤمن بأن تحسن العلاقات مصر
ستكون له "فوائد عديدة ليس فقط لكلا البلدين، بل لليبيا وفلسطين ولعموم المنطقة".
ووصف الزيارة التي قام وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مؤخرا لمصر، بأنها "مهمة في إطار تطبيع العلاقات بين الجانبين".
وأوضح أن الوزير التركي بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية والوضع الحالي في شرق المتوسط.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استقبل وزير الخارجية المصري
، نظيره التركي مولود تشاووش أغلو، في القاهرة.
وخلال الزيارة حث تشاووش أوغلو، الشركات التركية على زيادة ومضاعفة الاستثمارات في مصر.
واعتبرت الخارجية المصرية زيارة تشاووش أوغلو، إلى القاهرة "تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين
".
وجاءت زيارة الوزير التركي بعد أسابيع من زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا، والتي تفقد خلالها منطقة الزلزال في أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.