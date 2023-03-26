https://sputnikarabic.ae/20230326/رئيس-وزراء-إسرائيل-السابق-يقول-إن-بلاده-في-النقطة-الأخطر-على-وجودها-منذ-حرب-عام-73-1075172868.html

رئيس وزراء إسرائيل السابق يقول إن بلاده في النقطة الأخطر على وجودها منذ حرب 73

رئيس وزراء إسرائيل السابق يقول إن بلاده في النقطة الأخطر على وجودها منذ حرب 73

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن إسرائيل في النقطة الأخطر على وجودها منذ حرب عام 73. 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T22:10+0000

2023-03-26T22:10+0000

2023-03-26T23:03+0000

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جاء ذلك في رسالة صوتية بثها بينت هذا المساء، ودعا فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف التشريعات فورًا.في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حزبا "يهود هتوراة" و"شاس" يؤيدان وقف التشريعات القضائية.انقسام في الليكودونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين كبار في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، مطالبتهم وزير القضاء ياريف ليفين بالاستقالة. معتبرين أنه جعل إسرائيل على "شفا حرب أهلية".ويبدو إن تلك الدعوات السياسية إلى جانب الاحتجاجات الجارفة لم تثني وزير القضاء ليفين عن موقفه من التشريعات القضائية الجديدة، إذ هدد بالاستقالة إذا تجاوب نتنياهو مع دعوات تعليق التعديلات القضائية، وفقا لصحيفة "هآرتس".الجيش الإسرائيلي يفقد السيطرةفي الوقت ذاته، رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب، مساء اليوم الأحد، بعد فقدان السيطرة داخل البلاد، في أعقاب إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية، حسبما أفادت القناة 12 العبرية.وأوضحت القناة 12 العبرية أن إعلان الجيش لحالة التأهب جاء بعدم إشعال عشرات الإطارات على خطوط أيالون السريعة في تل أبيب.في السياق ذاته، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن قائد الشرطة الإسرائيلية المفوض، أمر بتعزيز القوات في جميع المدن، وشدد على أن اعتقال المتظاهرين فقط في حالات العنف الشديد والتخريب.إضراب عن الطعام أمام منزل نتنياهومن جانبهم، أعلن مسؤولون ورؤساء بلديات إسرائيلية، أنهم سينفذون، غدا الاثنين، إضرابا عن الطعام أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد خرج أكثر من 600 ألف متظاهرا من كريات شمونة شمالا إلى إيلات جنوبا، فيما استدعت الشرطة المزيد من شاحنات ضخ المياه لتفريق المتظاهرين من محيط منزل نتنياهو بالقدس.إقالة وزير الدفاعيذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقال وزير الدفاع غالانت من منصبه، اليوم الأحد، على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية.جاءت الإقالة لوزير الدفاع الإسرائيلي، عقب تصريحات طالب فيها بنيامين نتنياهو بوقف خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل، محذرا من أن الانقسام المتزايد في المجتمع قد اخترق الجيش الاسرائيلي.

https://sputnikarabic.ae/20230326/القناة-12-العبرية-الجيش-الإسرائيلي-يرفع-حالة-التأهب-بعد-فقدان-السيطرة-داخل-البلاد-1075172371.html

https://sputnikarabic.ae/20230326/نتنياهو-بعد-إقالة-وزير-الدفاع-يجب-علينا-الوقوف-بقوة-ضد-العصيان-1075168549.html

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