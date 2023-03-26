https://sputnikarabic.ae/20230326/غرق-19-مهاجرا-غير-شرعي-قبالة-سواحل-تونس-1075148159.html
غرق 19 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل تونس
غرق 19 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل تونس
لقي نحو 19 مهاجرا حتفهم إثر غرق قاربهم في رحلة هجرة غير شرعية كانت متجهة إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T11:12+0000
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وقع الحادث قبالة السواحل التونسية، حسبما ذكر موقع "نسمة" التونسي، اليوم الأحد، الذي أشار إلى قول رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن المهاجرين الذين لقوا حتفهم ينتمون إلى دول أفريقية، جنوب الصحراء.وتابع: "كان القارب متجها إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، لكنه غرق وتسبب في مقتل من على متنه"، مشيرا إلى أن غرق القارب هو الأحدث قبالة سواحل تونس.وشهدت الأيام الأخيرة زيادة كبيرة في عدد قوارب الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى إيطاليا ووصل عدد القوارب الغارقة خلال الأيام الماضية نحو 5 قوارب مما أسفر عن وفاة 9 أشخاص واعتبار 67 آخرين في عداد المفقودين.ولفت الموقع إلى أن جورجيا ميلوني، دعت الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، إلى دعم تونس في أزمة المالية الحالية حتى لا تؤدي تلك الصعوبات إلى موجة هجرة غير شرعية إلى أوروبا بمستويات غير مسبوقة.
https://sputnikarabic.ae/20230325/بريطانيا-تخطط-لنقل-المهاجرين-من-الفنادق-إلى-قواعد-عسكرية-1075122771.html
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العالم, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, إيطاليا
غرق 19 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل تونس
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لقي نحو 19 مهاجرا حتفهم إثر غرق قاربهم في رحلة هجرة غير شرعية كانت متجهة إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.