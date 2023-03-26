https://sputnikarabic.ae/20230326/9-قتلى-و74-جريحا-جراء-الكوارث-الطبيعية-الأخيرة-في-أفغانستان-1075154374.html
9 قتلى و74 جريحا جراء الكوارث الطبيعية الأخيرة في أفغانستان
9 قتلى و74 جريحا جراء الكوارث الطبيعية الأخيرة في أفغانستان
أعلنت الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث، أن الكوارث الطبيعية الأخيرة في البلاد، أسفرت عن 9 قتلى و74 جريحا. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T13:36+0000
2023-03-26T13:36+0000
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كابول - سبوتنيك. ووفق تصريحات إلى وكالة "سبوتنيك"، قال حسيب الله شيخاني المتحدث باسم الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث، إن الزلزال الأخير والأمطار الغزيرة والفيضانات، التي ضربت 23 مقاطعة من أصل 34 في أفغانستان، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 74 آخرين.وقال شيخاني، "لسوء الحظ قتل تسعة أشخاص وأصيب 74 آخرون" مضيفا أن 1700 منزل دمرت كليًا أو جزئيًا.وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك" إن قائمة المقاطعات الأفغانية الأكثر تضررا من الكوارث الطبيعية تشمل فرح وفرياب وبلخ وأوروزجان وكونار ونورستان ولاغمان وبغلان.وكان زلزال قوي قد ضرب نهاية الأسبوع الماضي، جبال هندو كوش، ومعظمها يقع في أفغانستان، حسبما ذكر المركز الأوروبي لرصد الزلازل المتوسطي.وضرب الزلزال أفغانستان وباكستان المجاورة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا وإصابة حوالي 100 آخرين في البلدين، إضافة إلى أمطارًا غزيرة وفيضانات مدمرة هذا الأسبوع.طالع أيضا: مصرع 6 أشخاص جراء زلزال يضرب شرقي أفغانستان
https://sputnikarabic.ae/20230321/زلزال-بقوة-68-ريختر-يضرب-شمال-شرقي-أفغانستان--1075004117.html
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أخبار أفغانستان اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال
أخبار أفغانستان اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال
9 قتلى و74 جريحا جراء الكوارث الطبيعية الأخيرة في أفغانستان
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أعلنت الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث، أن الكوارث الطبيعية الأخيرة في البلاد، أسفرت عن 9 قتلى و74 جريحا.
كابول - سبوتنيك. ووفق تصريحات إلى وكالة "سبوتنيك"، قال حسيب الله شيخاني المتحدث باسم الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث، إن الزلزال الأخير والأمطار الغزيرة والفيضانات، التي ضربت 23 مقاطعة من أصل
34 في أفغانستان، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 74 آخرين.
وقال شيخاني، "لسوء الحظ قتل تسعة أشخاص
وأصيب 74 آخرون" مضيفا أن 1700 منزل دمرت كليًا أو جزئيًا.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك" إن قائمة المقاطعات الأفغانية الأكثر تضررا من الكوارث الطبيعية تشمل فرح وفرياب وبلخ وأوروزجان وكونار ونورستان ولاغمان وبغلان.
وفي الوقت نفسه، قال شيخاني إنه بفضل تعاون المنظمات الإنسانية، بما في ذلك المؤسسات الدولية، تلقت 53 ألف أسرة في أفغانستان مساعدات إنسانية.
وكان زلزال قوي قد ضرب نهاية الأسبوع الماضي، جبال هندو كوش، ومعظمها يقع في أفغانستان، حسبما ذكر المركز الأوروبي لرصد الزلازل المتوسطي
.
وضرب الزلزال أفغانستان وباكستان المجاورة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا وإصابة حوالي 100 آخرين في البلدين، إضافة إلى أمطارًا غزيرة وفيضانات مدمرة هذا الأسبوع.