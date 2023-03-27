https://sputnikarabic.ae/20230327/إعلام-نتنياهو-يطلب-من-غالانت-الاستقالة-من-الكنيست-كشرط-لإعادته-إلى-منصبه-والأخير-يرفض-1075207771.html

إعلام: نتنياهو يطلب من غالانت الاستقالة من الكنيست كشرط لإعادته إلى منصبه والأخير يرفض

إعلام: نتنياهو يطلب من غالانت الاستقالة من الكنيست كشرط لإعادته إلى منصبه والأخير يرفض

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، من وزير الدفاع يوآف غالانت، الاستقالة من الكنيست كشرط لإعادته إلى منصبه الوزاري. 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T15:42+0000

2023-03-27T15:42+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "نتنياهو طلب من غالانت الاستقالة من الكنيست كشرط لإعادته إلى منصبه الوزاري"، مشيرة إلى أن الأخير رفض.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أقال وزير الدفاع غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية"، فيما قال غالانت، في أول تعليق له، عبر حسابه على "تويتر"، إن "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياته"، دون المزيد من التفاصيل.من جهته، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إقالة غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية، "خطوة جديدة تمس بالأمن القومي من حكومة معادية للصهيونية".وقال لابيد، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بإمكان نتنياهو إقالة غالانت لكنه لن يستطيع إقالة من يواجهون جنون الائتلاف الحاكم"، مؤكدا أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية خطر على أمن دولة إسرائيل"، على حد قوله.وفجر يوآف غالانت مفاجأة من العيار الثقيل، في أول تصريح علني له طالب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل، محذرا من أن الانقسام المتزايد في المجتمع قد اخترق الجيش الاسرائيلي.وقال غالانت وهو أحد أقطاب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو:جاءت تصريحات غالانت على وقع تظاهرات حاشدة انطلقت مساء السبت في مختلف أنحاء إسرائيل بمشاركة ما يزيد عن 200 ألف شخص.

https://sputnikarabic.ae/20221230/غانتس-يحذر-غالانت-أمن-إسرائيل-مرهون-بأهواء-المتطرفين-1071774118.html

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