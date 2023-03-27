https://sputnikarabic.ae/20230327/البيت-الأبيض-الرئيس-بايدن-لا-تساوره-مخاوف-بشأن-انزلاق-إسرائيل-إلى-حرب-أهلية-1075215637.html

البيت الأبيض: الرئيس بايدن لا تساوره مخاوف بشأن انزلاق إسرائيل إلى حرب أهلية

البيت الأبيض: الرئيس بايدن لا تساوره مخاوف بشأن انزلاق إسرائيل إلى حرب أهلية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن "الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا تساوره مخاوف بشأن انزلاق إسرائيل إلى حرب أهلية". 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T19:34+0000

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رام الله - سبوتنيك. ووفقا لموقع "واللا" الإسرائيلي قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن "الرئيس بايدن غير قلق من انزلاق إسرائيل إلى حرب أهلية".وأضاف كيربي "إدارة بايدن كانت على اتصال بكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية خلال اليوم الماضي، وأوضحت لهم قلقها بشأن آخر التطورات المحيطة بالخطة القضائية وحثتهم على التوصل إلى حل وسط".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق مساء اليوم، أنه "سيتم تأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن يتم التنازل عنها"، لافتًا إلى أن حكومته "لن تقبل بنشوب حرب أهلية في بلاده".وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، إنه "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا"، مضيفا أنه "لن أقبل بتمزيق الشعب الإسرائيلي ولن أترك بابا إلا طرقته من أجل الحوار والوصول إلى تسوية، ولن نقبل بحرب أهلية في المجتمع الإسرائيلي".وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يرى معارضوه، أنه يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث يسيطر الائتلاف الحاكم بالكامل عليها.طالع أيضا: نتنياهو لـ"نصر الله": لن تحصل حرب أهلية في إسرائيل ولا تبن على حرب بين الأشقاء

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