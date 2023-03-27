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"حزب الله" اللبناني: الكيان الإسرائيلي المؤقت إلى الزوال
"حزب الله" اللبناني: الكيان الإسرائيلي المؤقت إلى الزوال
صرح "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، أن "الكيان الإسرائيلي المؤقت إلى الزوال"، مبينا أن "الاحتلال الصهيوني يحمل بذور انتهائه في داخله". 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T17:40+0000
2023-03-27T17:40+0000
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قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، عبر حسابه على تويتر، إنه "مهما طال الاحتلال لا بد أن يزول، مع شعب صابر ومجاهد ومضح كالشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى بعض الآيات القرآنية.وأفادت "هيئة البث" الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن الحكومة الإسرائيلية، قررت تأجيل إقرار قانون الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة، على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

"حزب الله" اللبناني: الكيان الإسرائيلي المؤقت إلى الزوال

17:40 GMT 27.03.2023
© AFP 2023نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023
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صرح "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، أن "الكيان الإسرائيلي المؤقت إلى الزوال"، مبينا أن "الاحتلال الصهيوني يحمل بذور انتهائه في داخله".
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، عبر حسابه على تويتر، إنه "مهما طال الاحتلال لا بد أن يزول، مع شعب صابر ومجاهد ومضح كالشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى بعض الآيات القرآنية.
وأفادت "هيئة البث" الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن الحكومة الإسرائيلية، قررت تأجيل إقرار قانون الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة، على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.
وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.

وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.

يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
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