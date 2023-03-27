https://sputnikarabic.ae/20230327/نقابة-الأطباء-الإسرائيليين-تعلق-نظام-الرعاية-الصحية-في-البلاد-1075186623.html
نقابة الأطباء الإسرائيليين تعلق نظام الرعاية الصحية في البلاد
نقابة الأطباء الإسرائيليين تعلق نظام الرعاية الصحية في البلاد
قررت نقابة الأطباء في إسرائيل تعليق نظام الرعاية الصحية في البلاد بدءًا من الغد، الثلاثاء 28 مارس/ آذار، وذلك حتى الإعلان عن وقف الإصلاح القضائي المثير للجدل،... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T08:36+0000
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سبوتنيك. جاء ذلك بعد انطلاق احتجاجات حاشدة ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل في إسرائيل لمدة 12 أسبوعًا متتاليًا، حيث تخطط الحكومة الإسرائيلية لتمرير جزء رئيسي من التشريع المقترح في الأيام المقبلة، وفقا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.في سياق متصل، طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الإصلاح القضائي بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات، تخللتها أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة.وأنهى نتنياهو، صباح اليوم، مشاورات امتدت لساعات لتقييم الأوضاع السياسية عقب إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، أمس.صادقت الهيئة العامة للكنيست، الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.وشملت هذه المرحلة من التشريعات سنّ "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
https://sputnikarabic.ae/20230326/القناة-12-العبرية-الجيش-الإسرائيلي-يرفع-حالة-التأهب-بعد-فقدان-السيطرة-داخل-البلاد-1075172371.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, بنيامين نتنياهو
نقابة الأطباء الإسرائيليين تعلق نظام الرعاية الصحية في البلاد
08:36 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 09:04 GMT 27.03.2023) تابعنا عبر
قررت نقابة الأطباء في إسرائيل تعليق نظام الرعاية الصحية في البلاد بدءًا من الغد، الثلاثاء 28 مارس/ آذار، وذلك حتى الإعلان عن وقف الإصلاح القضائي المثير للجدل، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".
سبوتنيك. جاء ذلك بعد انطلاق احتجاجات حاشدة ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل في إسرائيل لمدة 12 أسبوعًا متتاليًا، حيث تخطط الحكومة الإسرائيلية لتمرير جزء رئيسي من التشريع المقترح في الأيام المقبلة، وفقا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
في سياق متصل، طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الإصلاح القضائي
بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات، تخللتها أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الرئيس الإسرائيلي، قوله: "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف التشريع فورًا".
وأنهى نتنياهو، صباح اليوم، مشاورات امتدت لساعات لتقييم الأوضاع السياسية عقب إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، أمس.
صادقت الهيئة العامة للكنيست، الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو
لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سنّ "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة
العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.