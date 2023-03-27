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https://sputnikarabic.ae/20230327/ما-هي-قصة-عاصفة-أمريكا-المدمرة-1075212253.html
ما هي قصة عاصفة أمريكا المدمرة؟
ما هي قصة عاصفة أمريكا المدمرة؟
تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لأجواء طقس سيئة تتضمن عواصف مدمرة تضرب البلاد وسط توقعات بعاصفة أخرى هذا الأسبوع. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T18:15+0000
2023-03-27T18:15+0000
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وكانت عدة عواصف قد ضربت جنوبي البلاد يوم الأحد الماضي، بعد يومين من الإعصار الذي تعرضت له منطقة دلتا المسيسيبي، التي خلفت أكثر من 20 قتيلا، حسبما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.وكانت لويزيانا والمسيسيبي وألاباما من أبرز المناطق، التي تعرضت لتأثير العواصف المدمرة.وفي تقرير آخر، اليوم الاثنين، ذكرت الصحيفة أن خبراء الأرصاد حذروا من تعرض ولاية كاليفورنيا لعاصفة جديدة خلال الأسبوع الجاري.وقالت الصحيفة إن العاصفة الجديدة ستكون مصحوبة بأمطار وفيضانات ورياح عاتية، إضافة إلى تساقط كثيف للثلوج.وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فإن الخطر الذي يهدد الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في انضمام عاصفتين معا في شمال شرقي المحيط الهادئ، حيث من المتوقع أن تضربا البلاد في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، خاصة شمال غربي كاليفورنيا، بينما يصلا إلى وسط وجنوب الولاية يومي الثلاثاء والأربعاء.ولفتت الصحيفة إلى أن الرياح القوية المصاحبة للعواصف السابقة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وترك نحو 600 ألف مواطن في الظلام خلال الأسبوع الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230304/إلغاء-مئات-الرحلات-الجوية-في-أمريكا-بسبب-عاصفة-ثلجية-شديدة-1074329874.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

ما هي قصة عاصفة أمريكا المدمرة؟

18:15 GMT 27.03.2023
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONعاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
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تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لأجواء طقس سيئة تتضمن عواصف مدمرة تضرب البلاد وسط توقعات بعاصفة أخرى هذا الأسبوع.
وكانت عدة عواصف قد ضربت جنوبي البلاد يوم الأحد الماضي، بعد يومين من الإعصار الذي تعرضت له منطقة دلتا المسيسيبي، التي خلفت أكثر من 20 قتيلا، حسبما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
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وكانت لويزيانا والمسيسيبي وألاباما من أبرز المناطق، التي تعرضت لتأثير العواصف المدمرة.
وفي تقرير آخر، اليوم الاثنين، ذكرت الصحيفة أن خبراء الأرصاد حذروا من تعرض ولاية كاليفورنيا لعاصفة جديدة خلال الأسبوع الجاري.
وقالت الصحيفة إن العاصفة الجديدة ستكون مصحوبة بأمطار وفيضانات ورياح عاتية، إضافة إلى تساقط كثيف للثلوج.
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONعاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
1/4
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONعاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
2/4
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONعاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
3/4
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONعاصفة الولايات المتحدة الأمريكية - كاليفورنيا
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية - كاليفورنيا - سبوتنيك عربي
4/4
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية - كاليفورنيا
1/4
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
2/4
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
3/4
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
4/4
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية - كاليفورنيا
وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فإن الخطر الذي يهدد الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في انضمام عاصفتين معا في شمال شرقي المحيط الهادئ، حيث من المتوقع أن تضربا البلاد في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، خاصة شمال غربي كاليفورنيا، بينما يصلا إلى وسط وجنوب الولاية يومي الثلاثاء والأربعاء.
ولفتت الصحيفة إلى أن الرياح القوية المصاحبة للعواصف السابقة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وترك نحو 600 ألف مواطن في الظلام خلال الأسبوع الماضي.
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