ما هي قصة عاصفة أمريكا المدمرة؟
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONعاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لأجواء طقس سيئة تتضمن عواصف مدمرة تضرب البلاد وسط توقعات بعاصفة أخرى هذا الأسبوع.
وكانت عدة عواصف قد ضربت جنوبي البلاد يوم الأحد الماضي، بعد يومين من الإعصار الذي تعرضت له منطقة دلتا المسيسيبي، التي خلفت أكثر من 20 قتيلا، حسبما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
4 مارس, 21:40 GMT
وكانت لويزيانا والمسيسيبي وألاباما من أبرز المناطق، التي تعرضت لتأثير العواصف المدمرة.
وفي تقرير آخر، اليوم الاثنين، ذكرت الصحيفة أن خبراء الأرصاد حذروا من تعرض ولاية كاليفورنيا لعاصفة جديدة خلال الأسبوع الجاري.
وقالت الصحيفة إن العاصفة الجديدة ستكون مصحوبة بأمطار وفيضانات ورياح عاتية، إضافة إلى تساقط كثيف للثلوج.
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONعاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
1/4
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONعاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
2/4
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONعاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
3/4
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONعاصفة الولايات المتحدة الأمريكية - كاليفورنيا
4/4
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية - كاليفورنيا
1/4
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
2/4
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
3/4
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية
4/4
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية - كاليفورنيا
وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فإن الخطر الذي يهدد الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في انضمام عاصفتين معا في شمال شرقي المحيط الهادئ، حيث من المتوقع أن تضربا البلاد في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، خاصة شمال غربي كاليفورنيا، بينما يصلا إلى وسط وجنوب الولاية يومي الثلاثاء والأربعاء.
ولفتت الصحيفة إلى أن الرياح القوية المصاحبة للعواصف السابقة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وترك نحو 600 ألف مواطن في الظلام خلال الأسبوع الماضي.