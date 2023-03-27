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https://sputnikarabic.ae/20230327/وزير-الزراعة-اللبناني-التقارب-بين-إيران-والسعودية-له-نتائج-إيجابية-على-المنطقة-1075194522.html
وزير الزراعة اللبناني: التقارب بين إيران والسعودية له نتائج إيجابية على المنطقة
وزير الزراعة اللبناني: التقارب بين إيران والسعودية له نتائج إيجابية على المنطقة
قال وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، إن اتفاق تطبيع العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، الذي أُبرم في 10 مارس/ آذار الجاري، بوساطة صينية، له... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T11:31+0000
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بيروت- سبوتنيك. وقال الحاج حسن، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "الاتفاق الإيراني السعودي أرسى إيجابية مطلقة في المنطقة، وحتى في الولايات المتحدة وأوروبا، ونحن نعتقد في لبنان أن مفاعيل هذا التقارب إيجابية جدا".وفي وقت سابق، أكد سفير السعودية لدى لبنان، وليد البخاري، أن الاتفاق السعودي الإيراني سينعكس بشكل إيجابي على لبنان.وخلال لقائه مع رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، في معراب، قال بخاري: "يد المملكة ممدودة كما دائما للتعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم، في كل ما من شأنه حفظ أمن المنطقة واستقرارها، لذا جهود المملكة المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية لمواجهة التحديات والمخاطر، صونا لمبدأ العيش المُشترك ورسالة لبنان في محيطه العربي والدولي"، حسب قناة "الجديد" اللبنانية.وحذر بخاري من مغبة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، لافتًا إلى أن "الاتفاق السعودي - الإيراني تضمن الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية".وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهرين، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230326/ترامب-يهاجم-بايدن-كيف-حدث-اتفاق-بين-السعودية-وإيران-برعاية-الصين-1075143694.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار, حصري
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار, حصري

وزير الزراعة اللبناني: التقارب بين إيران والسعودية له نتائج إيجابية على المنطقة

11:31 GMT 27.03.2023
© Sputnik . Munzer Saidوزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن
وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . Munzer Said
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حصري
قال وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، إن اتفاق تطبيع العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، الذي أُبرم في 10 مارس/ آذار الجاري، بوساطة صينية، له نتائج إيجابية في المنطقة وخارجها.
بيروت- سبوتنيك. وقال الحاج حسن، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "الاتفاق الإيراني السعودي أرسى إيجابية مطلقة في المنطقة، وحتى في الولايات المتحدة وأوروبا، ونحن نعتقد في لبنان أن مفاعيل هذا التقارب إيجابية جدا".
وفي وقت سابق، أكد سفير السعودية لدى لبنان، وليد البخاري، أن الاتفاق السعودي الإيراني سينعكس بشكل إيجابي على لبنان.
جو بايدن ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
ترامب يهاجم بايدن: كيف حدث اتفاق بين السعودية وإيران برعاية الصين؟... فيديو
أمس, 09:03 GMT
وخلال لقائه مع رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، في معراب، قال بخاري: "يد المملكة ممدودة كما دائما للتعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم، في كل ما من شأنه حفظ أمن المنطقة واستقرارها، لذا جهود المملكة المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية لمواجهة التحديات والمخاطر، صونا لمبدأ العيش المُشترك ورسالة لبنان في محيطه العربي والدولي"، حسب قناة "الجديد" اللبنانية.
وحذر بخاري من مغبة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، لافتًا إلى أن "الاتفاق السعودي - الإيراني تضمن الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية".
وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهرين، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.
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