https://sputnikarabic.ae/20230328/أخطر-5-قنابل-جوية-روسية-إحداها-تفجر-سحابة-غازية-فيديو-1075228985.html
أخطر 5 قنابل جوية روسية... إحداها تفجر "سحابة غازية"... فيديو
أخطر 5 قنابل جوية روسية... إحداها تفجر "سحابة غازية"... فيديو
تُظهر الأحداث الأخيرة في أوكرانيا أن القنابل الجوية لا تزال أداة فعالة لتنفيذ ودعم مختلف المهام القتالية، حيث تستطيع هذه القنابل توجيه ضربة عالية الدقة للبنية... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T10:51+0000
2023-03-28T10:51+0000
2023-03-28T10:51+0000
رصد عسكري
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وتنشر وكالة "سبوتنيك" مقالا يسلط الضوء من خلاله على بعض أقوى أنواع القنابل ذات المواصفات التقنية العالية التي تمتلكها قوات الفضاء الروسية، وهي:"كاب- 1500"... تخترق 3 أمتار من الخرسانة المسلحةتعتبر قنبلة "كاب- 1500" من القنابل الفعالة جدا، وهي موجهة بالليزر، وتزن 1500 كغ، يمكن أن يكون لهذه القنبلة رأس حربي متفجر أو مخترق. وهي قادرة على اختراق 3 أمتار من الخرسانة المسلحة أو 20 مترًا من الأرض. ويمكن تجهيز هذه القنابل بنظام دفع لضرب هدف على مسافة أبعد، لذلك يمكن للطائرات الحاملة سو-24إم وسو-34 وسو-35 إطلاق مثل هذه القنابل خارج منطقة الدفاع الجوي للعدو. بفضل وسائل التوجيه الحديثة وتصحيح المسار، فإن دقة ضرب قنبلة تسقط من ارتفاع ثمانية كيلومترات تصل إلى 4 أمتار."أو دي أ بي" ذات المظلة... تفجر سحابة غازية غريبةوهي مجموعة إصادرات (سلسلة) من قنابل التفجير الحجمي من إنتاج سوفييتي ثم روسي. وبحسب بعض التقارير، فإن السلسلة تحتوي على قنابل تزن 500 و1000 و1100 و1500 كيلوغرام. هذه القنابل لديها مدى دمار كبير بشكل مذهل.يمكن إسقاط أو "دي أ بي-500بي إم" المزودة بمقياس الارتفاع اللاسلكي من طائرة من ارتفاع يصل إلى 12000 متر وبسرعة 50-1500 كم / ساعة. وعلى ارتفاع 30 إلى 50 مترًا، يتم إلقاء مظلة كبح لتثبيت جسم القنبلة وإبطاء سقوطها. "فاب-500"... تشكل سحابة بعمق 8.5 متروهي قنبلة جوية سوفييتية وزنها 500 كغ برأس حربي شديد الانفجار، القنبلة غير موجهة وهي متوافقة مع معظم الطائرات السوفييتية."بيتاب -500"... مدمرة تحصينات العدوتصنف هذه القنابل على أنها من مدمرات التحصينات، وهي عبارة عن قنابل جوية تزن 500 كغ، وهي مصممة لتدمير الأجسام المزودة بحماية من الخرسانة الصلبة، بما في ذلك التحصينات والممرات. هناك أيضًا نسخة خفيفة - 250 كغ. إنها قنبلة جوية شديدة الانفجار."بي بي كي-500" أو "دريل"... قنبلة بحجم سيارةقنبلة تخطيط جديدة مصممة لمقاتلة سو-57 من الجيل الخامس. هي عبارة عن قنبلة ضخمة بحجم سيارة صغيرة. يبلغ طول الذخيرة 3.1 م ووزنها 540 كغ.الفرق الرئيسي بين هذه القنابل والقنابل التقليدية هو أنه لا يجب إسقاطها مباشرة فوق الهدف. بعد الإطلاق من الحاملة، يمكن للذخيرة أن تخطط لمسارها على مسافة تزيد عن 30 كم. هذا يسمح للطائرات المقاتلة بتدمير الأهداف دون الدخول إلى منطقة النيران الكثيفة المضادة للطائرات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أخطر 5 قنابل جوية روسية... إحداها تفجر "سحابة غازية"... فيديو
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تُظهر الأحداث الأخيرة في أوكرانيا أن القنابل الجوية لا تزال أداة فعالة لتنفيذ ودعم مختلف المهام القتالية، حيث تستطيع هذه القنابل توجيه ضربة عالية الدقة للبنية التحتية الحيوية، وقطع طرق الإمداد، وتدمير تراكم المعدات والقوى العاملة للعدو.
وتنشر وكالة "سبوتنيك" مقالا يسلط الضوء من خلاله على بعض أقوى أنواع القنابل ذات المواصفات التقنية العالية التي تمتلكها قوات الفضاء الروسية، وهي:
"كاب- 1500"... تخترق 3 أمتار من الخرسانة المسلحة
تعتبر قنبلة "كاب- 1500" من القنابل الفعالة جدا، وهي موجهة بالليزر، وتزن 1500 كغ، يمكن أن يكون لهذه القنبلة رأس حربي متفجر أو مخترق. وهي قادرة على اختراق 3 أمتار من الخرسانة المسلحة أو 20 مترًا من الأرض.
ويمكن تجهيز هذه القنابل بنظام دفع لضرب هدف على مسافة أبعد، لذلك يمكن للطائرات الحاملة سو-24إم وسو-34 وسو-35 إطلاق مثل هذه القنابل خارج منطقة الدفاع الجوي للعدو. بفضل وسائل التوجيه الحديثة وتصحيح المسار، فإن دقة ضرب قنبلة تسقط من ارتفاع ثمانية كيلومترات تصل إلى 4 أمتار.
تستخدم هذه القنابل لتدمير الأهداف الأرضية والسطحية الثابتة المحصنة، وكذلك لتدمير السكك الحديدية والجسور على الطرق السريعة والمنشآت الصناعية العسكرية ومستودعات الذخيرة والسفن وسفن النقل.
"أو دي أ بي" ذات المظلة... تفجر سحابة غازية غريبة
وهي مجموعة إصادرات (سلسلة) من قنابل التفجير الحجمي من إنتاج سوفييتي ثم روسي. وبحسب بعض التقارير، فإن السلسلة تحتوي على قنابل تزن 500 و1000 و1100 و1500 كيلوغرام. هذه القنابل لديها مدى دمار كبير بشكل مذهل.
يمكن إسقاط أو "دي أ بي-500بي إم" المزودة بمقياس الارتفاع اللاسلكي من طائرة من ارتفاع يصل إلى 12000 متر وبسرعة 50-1500 كم / ساعة. وعلى ارتفاع 30 إلى 50 مترًا، يتم إلقاء مظلة كبح لتثبيت جسم القنبلة وإبطاء سقوطها.
وعلى ارتفاع من 7 إلى 9 أمتار، يتم تفجير جسم القنبلة، ويتم رش 193 كغ من المتفجرات السائلة بتركيبة غير معروفة في الهواء، وبعد ذلك تتشكل سحابة غازية تنفجر بسبب انفجار القنبلة. قوة الانفجار تعادل ما يقرب من 1000 كغ من مادة تي إن تي. المدى الفعال ضد التحصينات الميدانية هو 25 مترًا، وبالنسبة للمركبات والطائرات، وكذلك للأهداف الحية، يبلغ مدى القنابل 30 مترًا.
"فاب-500"... تشكل سحابة بعمق 8.5 متر
وهي قنبلة جوية سوفييتية وزنها 500 كغ برأس حربي شديد الانفجار، القنبلة غير موجهة وهي متوافقة مع معظم الطائرات السوفييتية.
تدمر الهدف بانفجار الشظايا وموجة الصدمة. مزودة بمتفجر تلامس فوري (عند الأهداف الموجودة على سطح الأرض) وغير فوري (عند الأهداف أو تحت الأرض أو داخل جسم ما). أثناء الانفجار، يتم تشكيل سحابة بقطر 8.5 متر وعمق 3 أمتار.
"بيتاب -500"... مدمرة تحصينات العدو
تصنف هذه القنابل على أنها من مدمرات التحصينات، وهي عبارة عن قنابل جوية تزن 500 كغ، وهي مصممة لتدمير الأجسام المزودة بحماية من الخرسانة الصلبة، بما في ذلك التحصينات والممرات. هناك أيضًا نسخة خفيفة - 250 كغ. إنها قنبلة جوية شديدة الانفجار.
الذخيرة قادرة على اختراق ما يصل إلى متر واحد من الخرسانة المسلحة، تتشكل سحابة بقطر 4-5 أمتار بعد انفجارها.
"بي بي كي-500" أو "دريل"... قنبلة بحجم سيارة
قنبلة تخطيط جديدة مصممة لمقاتلة سو-57 من الجيل الخامس. هي عبارة عن قنبلة ضخمة بحجم سيارة صغيرة. يبلغ طول الذخيرة 3.1 م ووزنها 540 كغ.
الفرق الرئيسي بين هذه القنابل والقنابل التقليدية هو أنه لا يجب إسقاطها مباشرة فوق الهدف. بعد الإطلاق من الحاملة، يمكن للذخيرة أن تخطط لمسارها على مسافة تزيد عن 30 كم. هذا يسمح للطائرات المقاتلة بتدمير الأهداف دون الدخول إلى منطقة النيران الكثيفة المضادة للطائرات.