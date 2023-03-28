https://sputnikarabic.ae/20230328/أخطر-5-قنابل-جوية-روسية-إحداها-تفجر-سحابة-غازية-فيديو-1075228985.html

أخطر 5 قنابل جوية روسية... إحداها تفجر "سحابة غازية"... فيديو

أخطر 5 قنابل جوية روسية... إحداها تفجر "سحابة غازية"... فيديو

تُظهر الأحداث الأخيرة في أوكرانيا أن القنابل الجوية لا تزال أداة فعالة لتنفيذ ودعم مختلف المهام القتالية، حيث تستطيع هذه القنابل توجيه ضربة عالية الدقة للبنية... 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T10:51+0000

2023-03-28T10:51+0000

2023-03-28T10:51+0000

رصد عسكري

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وتنشر وكالة "سبوتنيك" مقالا يسلط الضوء من خلاله على بعض أقوى أنواع القنابل ذات المواصفات التقنية العالية التي تمتلكها قوات الفضاء الروسية، وهي:"كاب- 1500"... تخترق 3 أمتار من الخرسانة المسلحةتعتبر قنبلة "كاب- 1500" من القنابل الفعالة جدا، وهي موجهة بالليزر، وتزن 1500 كغ، يمكن أن يكون لهذه القنبلة رأس حربي متفجر أو مخترق. وهي قادرة على اختراق 3 أمتار من الخرسانة المسلحة أو 20 مترًا من الأرض. ويمكن تجهيز هذه القنابل بنظام دفع لضرب هدف على مسافة أبعد، لذلك يمكن للطائرات الحاملة سو-24إم وسو-34 وسو-35 إطلاق مثل هذه القنابل خارج منطقة الدفاع الجوي للعدو. بفضل وسائل التوجيه الحديثة وتصحيح المسار، فإن دقة ضرب قنبلة تسقط من ارتفاع ثمانية كيلومترات تصل إلى 4 أمتار."أو دي أ بي" ذات المظلة... تفجر سحابة غازية غريبةوهي مجموعة إصادرات (سلسلة) من قنابل التفجير الحجمي من إنتاج سوفييتي ثم روسي. وبحسب بعض التقارير، فإن السلسلة تحتوي على قنابل تزن 500 و1000 و1100 و1500 كيلوغرام. هذه القنابل لديها مدى دمار كبير بشكل مذهل.يمكن إسقاط أو "دي أ بي-500بي إم" المزودة بمقياس الارتفاع اللاسلكي من طائرة من ارتفاع يصل إلى 12000 متر وبسرعة 50-1500 كم / ساعة. وعلى ارتفاع 30 إلى 50 مترًا، يتم إلقاء مظلة كبح لتثبيت جسم القنبلة وإبطاء سقوطها. "فاب-500"... تشكل سحابة بعمق 8.5 متروهي قنبلة جوية سوفييتية وزنها 500 كغ برأس حربي شديد الانفجار، القنبلة غير موجهة وهي متوافقة مع معظم الطائرات السوفييتية."بيتاب -500"... مدمرة تحصينات العدوتصنف هذه القنابل على أنها من مدمرات التحصينات، وهي عبارة عن قنابل جوية تزن 500 كغ، وهي مصممة لتدمير الأجسام المزودة بحماية من الخرسانة الصلبة، بما في ذلك التحصينات والممرات. هناك أيضًا نسخة خفيفة - 250 كغ. إنها قنبلة جوية شديدة الانفجار."بي بي كي-500" أو "دريل"... قنبلة بحجم سيارةقنبلة تخطيط جديدة مصممة لمقاتلة سو-57 من الجيل الخامس. هي عبارة عن قنبلة ضخمة بحجم سيارة صغيرة. يبلغ طول الذخيرة 3.1 م ووزنها 540 كغ.الفرق الرئيسي بين هذه القنابل والقنابل التقليدية هو أنه لا يجب إسقاطها مباشرة فوق الهدف. بعد الإطلاق من الحاملة، يمكن للذخيرة أن تخطط لمسارها على مسافة تزيد عن 30 كم. هذا يسمح للطائرات المقاتلة بتدمير الأهداف دون الدخول إلى منطقة النيران الكثيفة المضادة للطائرات.

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