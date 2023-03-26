https://sputnikarabic.ae/20230326/6-جي-30-قاذف-روسي-يطلق-16-قنبلة-في-الدقيقة-1075151998.html
"6 جي-30"... قاذف روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة
"6 جي-30"... قاذف روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة
تطور روسيا أنواعا مختلفة من قواذف القنابل ومنها القاذف "6 جي - 30" المضاد للأفراد، الذي يمكنه استهداف خنادق الجنود خلال المهام الهجومية. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T13:06+0000
2023-03-26T13:06+0000
2023-03-26T13:06+0000
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تم تصميم القاذف "6 جي-30" كسلاح للجنود يمنحهم قوة نيرانية إضافية تمكنهم من تدمير تحصينات جنود العدو مثل الخنادق والملاجئ المفتوحة والموانع الطبيعية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي المواصفات الفنية للقاذف "6 جي - 30"؟ولفت الموقع إلى أن قاذف القنابل الروسي "6 جي - 30" يعد سلاحا جيدا لجنود المهام الخاصة في عمليات الاقتحام بفضل بساطة التصميم وسهولة الاستخدام في جميع ظروف القتال ويمكنه إطلاق قنابل مميتة وأنواع أخرى غير مميتة.
https://sputnikarabic.ae/20221005/دي-بي---65-قاذف-قنابل-روسي-لتأمين-الموانئ-من-الضفادع-البشرية-1068653348.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, الجيش الروسي
"6 جي-30"... قاذف روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة
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تطور روسيا أنواعا مختلفة من قواذف القنابل ومنها القاذف "6 جي - 30" المضاد للأفراد، الذي يمكنه استهداف خنادق الجنود خلال المهام الهجومية.
تم تصميم القاذف "6 جي-30" كسلاح للجنود يمنحهم قوة نيرانية إضافية تمكنهم من تدمير تحصينات
جنود العدو مثل الخنادق والملاجئ المفتوحة والموانع الطبيعية، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ما هي المواصفات الفنية للقاذف "6 جي - 30"؟
نظام التعمير: 6 قنابل في 6 مواسير.
المدى المؤثر للإطلاق
: 380 مترا.
سرعة القنبلة عند فوهة القاذف: 73 مترا في الثانية.
الطول في وضع الطي: 52 سم.
معدل الإطلاق: 16 قنبلة في الدقيقة.
ولفت الموقع إلى أن قاذف القنابل الروسي "6 جي - 30" يعد سلاحا جيدا لجنود المهام الخاصة في عمليات الاقتحام بفضل بساطة التصميم وسهولة الاستخدام في جميع ظروف القتال ويمكنه إطلاق قنابل
مميتة وأنواع أخرى غير مميتة.