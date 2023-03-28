عربي
https://sputnikarabic.ae/20230328/السفير-الأمريكي-لدى-إسرائيل-بايدن-يدعو-نتنياهو-للبيت-الأبيض-1075223124.html
السفير الأمريكي لدى إسرائيل: بايدن يدعو نتنياهو للبيت الأبيض
السفير الأمريكي لدى إسرائيل: بايدن يدعو نتنياهو للبيت الأبيض
أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بادين سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى زيارة واشنطن بعد الأعياد... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T08:19+0000
2023-03-28T08:19+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074098016_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_e3e4ec5fe7301784862ba282497bdcd5.jpg
وقال نيدس في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، متطرقًا لقرار نتنياهو تجميد خطة لإصلاح القضاء أثارت جدلًا عميقا واحتجاجات واسعة في إسرائيل: "الرئيس بايدن شجع نتنياهو على التوصل إلى حل وسط، وشجعنا رغبته في القيام بذلك ونتطلع الى المحادثات".وأشار نيدس أيضًا إلى حقيقة أن نتنياهو لم تتم دعوته بعد إلى البيت الأبيض منذ تشكيله للحكومة أواخر العام الماضي، قائلا: "بايدن يحترم نتنياهو ودولة إسرائيل احتراما كبيرا، وهو يحترمه كثيرا وسيدعوه. لم يتم تحديد موعد بعد، لكن من المتوقع أن يكون بعد الأعياد"، التي تبدأ بعيد الفصح (5-12 أبريل/نيسان المقبل).ومساء أمس الاثنين، رحّب البيت الأبيض بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليق مشروع الإصلاحات القضائية، في أعقاب الانقسام الشديد الذي خلقه، وتسبب في خروج عشرات الآلاف في تظاهرات احتجاجية.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في إفادة صحفية: "واشنطن رحبت بإعلان نتنياهو، وتعتبره فرصة لإيجاد المزيد من الوقت والمساحة للتسوية، وهي ما كانت تطالب به الولايات المتحدة"، داعيةً القادة الإسرائيليين إلى "إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن".والأسبوع الماضي، استدعت واشنطن السفير الإسرائيلي مايك هرتسوغ، في خطوة غير معتادة تهدف إلى إرسال رسالة لنتنياهو، بأن حكومته قد تجاوزت الحدود المسموح بها، فيما يتعلق بالترويج لخطة "إصلاح القضاء" وكذلك إلغاء قانون فك الارتباط، ما يسمح باستئناف بناء المستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما أفاد وقتها موقع "واللا" العبري.ورغم تشكيل نتنياهو حكومته قبل 3 أشهر، إلا أنه وعلى غير المعتاد، لم يتم دعوته لزيارة البيت الأبيض.وأكد "واللا" وجود أزمة بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230327/البيت-الأبيض-الرئيس-بايدن-لا-تساوره-مخاوف-بشأن-انزلاق-إسرائيل-إلى-حرب-أهلية-1075215637.html
https://sputnikarabic.ae/20230219/تصريحات-السفير-الأمريكي-تثير-غضب-إسرائيل-ووزير-في-حكومة-نتنياهو-اهتم-بشؤونك-الخاصة-1073719668.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074098016_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_023ee1329a4c46c6b938ae54ee44813c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن

السفير الأمريكي لدى إسرائيل: بايدن يدعو نتنياهو للبيت الأبيض

08:19 GMT 28.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
تابعنا عبرTelegram
أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بادين سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى زيارة واشنطن بعد الأعياد اليهودية المقبلة.
وقال نيدس في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، متطرقًا لقرار نتنياهو تجميد خطة لإصلاح القضاء أثارت جدلًا عميقا واحتجاجات واسعة في إسرائيل: "الرئيس بايدن شجع نتنياهو على التوصل إلى حل وسط، وشجعنا رغبته في القيام بذلك ونتطلع الى المحادثات".
وأشار نيدس أيضًا إلى حقيقة أن نتنياهو لم تتم دعوته بعد إلى البيت الأبيض منذ تشكيله للحكومة أواخر العام الماضي، قائلا: "بايدن يحترم نتنياهو ودولة إسرائيل احتراما كبيرا، وهو يحترمه كثيرا وسيدعوه. لم يتم تحديد موعد بعد، لكن من المتوقع أن يكون بعد الأعياد"، التي تبدأ بعيد الفصح (5-12 أبريل/نيسان المقبل).
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
البيت الأبيض: الرئيس بايدن لا تساوره مخاوف بشأن انزلاق إسرائيل إلى حرب أهلية
أمس, 19:34 GMT
ومساء أمس الاثنين، رحّب البيت الأبيض بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليق مشروع الإصلاحات القضائية، في أعقاب الانقسام الشديد الذي خلقه، وتسبب في خروج عشرات الآلاف في تظاهرات احتجاجية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في إفادة صحفية: "واشنطن رحبت بإعلان نتنياهو، وتعتبره فرصة لإيجاد المزيد من الوقت والمساحة للتسوية، وهي ما كانت تطالب به الولايات المتحدة"، داعيةً القادة الإسرائيليين إلى "إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن".
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
تصريحات السفير الأمريكي تثير غضب إسرائيل ووزير في حكومة نتنياهو: اهتم بشؤونك الخاصة
19 فبراير, 15:22 GMT
والأسبوع الماضي، استدعت واشنطن السفير الإسرائيلي مايك هرتسوغ، في خطوة غير معتادة تهدف إلى إرسال رسالة لنتنياهو، بأن حكومته قد تجاوزت الحدود المسموح بها، فيما يتعلق بالترويج لخطة "إصلاح القضاء" وكذلك إلغاء قانون فك الارتباط، ما يسمح باستئناف بناء المستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما أفاد وقتها موقع "واللا" العبري.
ورغم تشكيل نتنياهو حكومته قبل 3 أشهر، إلا أنه وعلى غير المعتاد، لم يتم دعوته لزيارة البيت الأبيض.
وأكد "واللا" وجود أزمة بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMTВоеннослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала