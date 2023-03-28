https://sputnikarabic.ae/20230328/اليونان-تعلن-تفكيك-شبكة-إرهابية-واعتقال-شخصين-أجنبيين-1075252792.html
اليونان تعلن تفكيك شبكة إرهابية واعتقال شخصين أجنبيين
اليونان تعلن تفكيك شبكة إرهابية واعتقال شخصين أجنبيين
أعلن جهاز الاستخبارات الوطنية اليوناني، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة إرهابية كانت تخطط لشن هجمات على عدد من الأهداف في البلاد، بتوجيه من جهة خارجية. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T17:06+0000
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أثينا - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن جهاز الاستخبارات الوطنية اليونانية، "بتنسيق بين الشرطة وجهاز الاستخبارات اعتُقل أجنبيان كانا ضمن شبكة إرهابية خططت لشن هجمات على عدد من الأهداف المنتقاة بعناية على الأراضي اليونانية بتوجيه من الخارج".وأوضحت الاستخبارات اليونانية أنه "جرى اعتقال أجنبيين اثنين عضوين في الشبكة الإرهابية، كانا العقل المدبر لها".ولفت البيان إلى أنه "استنادا إلى المعلومات التي جمعها وعالجها جهاز الاستخبارات الوطنية، قام مسؤولون بدائرة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، بعمليات منسقة في مناطق مختلفة من البلاد".وأشار البيان إلى أن "الشبكة كانت تستهدف تقويض الأمن في البلاد بجانب إيذاء المدنيين الأبرياء، والإضرار بمؤسسات الدولة وتهديد علاقاتها الدولية".
https://sputnikarabic.ae/20230308/اليونان-اشتباكات-بين-الشرطة-والمتظاهرين-في-أثينا-بعد-حادث-القطار-المميت-فيديو-1074482827.html
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اليونان, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
اليونان, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
اليونان تعلن تفكيك شبكة إرهابية واعتقال شخصين أجنبيين
17:06 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 17:07 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
أعلن جهاز الاستخبارات الوطنية اليوناني، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة إرهابية كانت تخطط لشن هجمات على عدد من الأهداف في البلاد، بتوجيه من جهة خارجية.
أثينا - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن جهاز الاستخبارات الوطنية اليونانية، "بتنسيق بين الشرطة وجهاز الاستخبارات اعتُقل أجنبيان كانا ضمن شبكة إرهابية خططت لشن هجمات على عدد من الأهداف المنتقاة بعناية على الأراضي اليونانية
بتوجيه من الخارج".
وأوضحت الاستخبارات اليونانية أنه "جرى اعتقال أجنبيين اثنين عضوين في الشبكة الإرهابية، كانا العقل المدبر لها".
ولفت البيان إلى أنه "استنادا إلى المعلومات التي جمعها وعالجها جهاز الاستخبارات الوطنية، قام مسؤولون بدائرة مكافحة الإرهاب
التابعة للشرطة، بعمليات منسقة في مناطق مختلفة من البلاد".
وأشار البيان إلى أن "الشبكة كانت تستهدف تقويض الأمن في البلاد بجانب إيذاء المدنيين الأبرياء، والإضرار بمؤسسات الدولة وتهديد علاقاتها الدولية".