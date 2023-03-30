https://sputnikarabic.ae/20230330/المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-يؤكد-ضرورة-دعم-الحوار-بين-الأطراف-لخفض-التوتر-1075324579.html

المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد ضرورة دعم الحوار بين الأطراف لخفض التوتر

المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد ضرورة دعم الحوار بين الأطراف لخفض التوتر

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ضرورة دعم الحوار البناء بين الأطراف لخفض حدة التوتر وإحراز تقدم نحو عملية سياسية جامعة. 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T10:54+0000

2023-03-30T10:54+0000

2023-03-30T10:54+0000

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وأفادت بعثة الأمم المتحدة في اليمن، بأن "غروندبرغ التقى بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، وبمحمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعوديه لدى اليمن، وبسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن".وأضافت أن "النقاشات ركّزت على التطورات الأخيرة في اليمن وضرورة دعم الحوار البنّاء بين الأطراف لخفض حدة التوتر وإحراز تقدم نحو عملية سياسية جامعة".ويشهد اليمن تهدئة هشة بين أطراف الصراع، منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ومطلع أكتوبر الماضي، قالت "أنصار الله"، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230326/مجلس-القيادة-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بالتصعيد-العسكري-في-محافظتي-مأرب-وشبوة-1075164447.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي