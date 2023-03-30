https://sputnikarabic.ae/20230330/الملك-السعودي-وولي-عهده-يهنئان-الرئيس-الإمارتي-بمناسبة-القرارات-الأميرية-الأخيرة-1075328781.html

الملك السعودي وولي عهده يهنئان الرئيس الإمارتي بمناسبة القرارات الأميرية الأخيرة

الملك السعودي وولي عهده يهنئان الرئيس الإمارتي بمناسبة القرارات الأميرية الأخيرة

تلقى الرئيس الإمارتي محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، بمناسبة صدور القرارات والمراسيم... 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T12:07+0000

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وأعرب الملك وولي العهد في بريقتيهما عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، مؤكدين على عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وقرر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أمس الأربعاء، تعيين منصور بن زايد نائبا له إلى جانب محمد بن راشد آل مكتوم.وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "الشــيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، أصدر قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".كما قرر الرئيس الإماراتي تعيين نجله خالد بن محمد بن زايد، وليا للعهد في إمارة أبو ظبي، فيما أصدر مرسومين أميريين بتعيين هزاع بن زايد وطحنون بن زايد، نائبين لحاكم إمارة أبو ظبي.وكانت الإمارات أعلنت، في شهر مايو/ أيار الماضي، انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة.كان الشيخ خليفة بن زايد، ثاني رئيس في تاريخ الإمارات، بعد والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتخب كأول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971، وتوفي في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.

https://sputnikarabic.ae/20230330/أمير-قطر-يهاتف-محمد-بن-زايد-ويهنئه-بالتعيينات-الجديدة-في-الإمارات-1075308770.html

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