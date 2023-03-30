عربي
https://sputnikarabic.ae/20230330/برلماني-عراقي-موافقة-الشيوخ-الأمريكي-على-إلغاء-تفويض-استخدام-القوة-بالعراق-تدعم-الاستقرار-1075328285.html
برلماني عراقي: موافقة "الشيوخ" الأمريكي على إلغاء تفويض استخدام القوة بالعراق تدعم الاستقرار
برلماني عراقي: موافقة "الشيوخ" الأمريكي على إلغاء تفويض استخدام القوة بالعراق تدعم الاستقرار
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حسين العامري، اليوم الخميس، أن موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لإلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T11:55+0000
2023-03-30T11:55+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
أخبار العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062323087_0:1102:2049:2254_1920x0_80_0_0_8360033e722b03eef1d07657a1190f54.jpg
بغداد – سبوتنيك. وقال العامري في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بإنهاء تفويض الحرب على العراق التي كانت ممنوحة للرئيس الأمريكي مبادرة طيبة"، مؤكدا أن "هذه الخطوة ستؤول على العراق بالأمن والاستقرار، خصوصا وأن الاستقرار في منطقتنا يخدم جميع الأطراف ويخدم العراق بشكل مباشر".وأضاف أن "منهج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مختلف عن غيره في التعامل مع العلاقات الخارجية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن سياسة السوداني تمتاز بالشفافية، ويمكن من خلال هذه الخطوة التشريعية الأمريكية فتح صفحة جديدة مع قوات التحالف من أجل تدريب القوات العراقية وأيضا من أجل تسليح الجيش العراقي".وتابع: "التفاوض والشفافية في التعامل مع الجانب الأمريكي يؤديان إلى استقرار المنطقة، ونحن في العراق نأمل عدم وجود خلافات أو اختلافات بين دول الجوار لأن ذلك يؤثر في استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية للبلد".وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون لإلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق، وإرسال القانون إلى مجلس النواب قبل الموافقة النهائية عليه من قبل الرئيس جو بايدن.ووفق نتائج التصويت فقد أيد مشروع القانون 66 عضوا مقابل رفض 30.وسمح تفويض 1991 بتدخل الولايات المتحدة عسكريا في حرب الخليج، فيما سمح تفويض 2002 للقوات المسلحة الأمريكية بغزو العراق للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين.ويقول المؤيدون، إن الإلغاء ضروري لمنع الانتهاكات في المستقبل، ولتعزيز عملية جعل العراق شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة، بينما يقول المعارضون إن الإلغاء قد يظهر ضعفا لأن الولايات المتحدة لا تزال تواجه صراعا في الشرق الأوسط.وكان البيت الأبيض قد أعلن، بوقت سابق من هذا الشهر، أن إدارة بايدن تدعم إلغاء التفويضين.وحلت هذا الشهر الذكرى العشرون لشن حرب العراق عام 2003.وبذلك سينهي "الشيوخ الأمريكي" تفويضا استمر لأكثر من عشرين عاما لرؤساء الولايات المتحدة لاستخدام القوة في ذلك البلد، ويعيد سلطات إعلان الحرب إلى الكونغرس.
https://sputnikarabic.ae/20230330/20-عاما-على-غزو-العراق-ونصف-قرن-على-حرب-فيتنام-ماذا-جنى-العالم-من-حروب-أمريكا-الكارثية-1075314556.html
https://sputnikarabic.ae/20230318/مسؤول-عراقي-سابق-لـسبوتنيك-أمريكا-اتخذت-قرار-تدمير-العراق-قبل-سنوات-من-الاحتلال-1074884556.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062323087_0:910:2049:2446_1920x0_80_0_0_a217ed78c1fd2b6019216de7064db6a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

برلماني عراقي: موافقة "الشيوخ" الأمريكي على إلغاء تفويض استخدام القوة بالعراق تدعم الاستقرار

11:55 GMT 30.03.2023
© Sputnik . Эдуард Песовمبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . Эдуард Песов
تابعنا عبرTelegram
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حسين العامري، اليوم الخميس، أن موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لإلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق، ستؤول على بلاده بالأمن والاستقرار، واصفا إياها بـ"المبادرة الطيبة".
بغداد – سبوتنيك. وقال العامري في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بإنهاء تفويض الحرب على العراق التي كانت ممنوحة للرئيس الأمريكي مبادرة طيبة"، مؤكدا أن "هذه الخطوة ستؤول على العراق بالأمن والاستقرار، خصوصا وأن الاستقرار في منطقتنا يخدم جميع الأطراف ويخدم العراق بشكل مباشر".
وأضاف أن "منهج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مختلف عن غيره في التعامل مع العلاقات الخارجية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن سياسة السوداني تمتاز بالشفافية، ويمكن من خلال هذه الخطوة التشريعية الأمريكية فتح صفحة جديدة مع قوات التحالف من أجل تدريب القوات العراقية وأيضا من أجل تسليح الجيش العراقي".
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال زيارة لمعسكر السيلية في قطر عام 2003 خلال حرب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
20 عاما على غزو العراق ونصف قرن على حرب فيتنام… ماذا جنى العالم من حروب أمريكا الكارثية؟
09:20 GMT
وتابع: "التفاوض والشفافية في التعامل مع الجانب الأمريكي يؤديان إلى استقرار المنطقة، ونحن في العراق نأمل عدم وجود خلافات أو اختلافات بين دول الجوار لأن ذلك يؤثر في استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية للبلد".
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون لإلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق، وإرسال القانون إلى مجلس النواب قبل الموافقة النهائية عليه من قبل الرئيس جو بايدن.
ووفق نتائج التصويت فقد أيد مشروع القانون 66 عضوا مقابل رفض 30.
وسمح تفويض 1991 بتدخل الولايات المتحدة عسكريا في حرب الخليج، فيما سمح تفويض 2002 للقوات المسلحة الأمريكية بغزو العراق للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين.
فاروق الفتيان، آخر سفير للعراق في اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
مسؤول عراقي سابق لـ"سبوتنيك": أمريكا اتخذت قرار تدمير العراق قبل سنوات من الاحتلال
18 مارس, 13:00 GMT
ويقول المؤيدون، إن الإلغاء ضروري لمنع الانتهاكات في المستقبل، ولتعزيز عملية جعل العراق شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة، بينما يقول المعارضون إن الإلغاء قد يظهر ضعفا لأن الولايات المتحدة لا تزال تواجه صراعا في الشرق الأوسط.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، بوقت سابق من هذا الشهر، أن إدارة بايدن تدعم إلغاء التفويضين.
وحلت هذا الشهر الذكرى العشرون لشن حرب العراق عام 2003.
وبذلك سينهي "الشيوخ الأمريكي" تفويضا استمر لأكثر من عشرين عاما لرؤساء الولايات المتحدة لاستخدام القوة في ذلك البلد، ويعيد سلطات إعلان الحرب إلى الكونغرس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:40 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала