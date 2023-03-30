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https://sputnikarabic.ae/20230330/مصدر-حكومي-عراقي-يوضح-حقيقة-مشاركة-السوداني-في-قمة-دولية-مع-نتنياهو-1075345882.html
مصدر حكومي عراقي يوضح حقيقة مشاركة السوداني في قمة دولية مع نتنياهو
مصدر حكومي عراقي يوضح حقيقة مشاركة السوداني في قمة دولية مع نتنياهو
خرج مصدر حكومي عراقي، اليوم الخميس، ليوضح حقيقة مشاركة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في قمة دولية افتراضية عبر الإنترنت مع نظيره الإسرائيلي،... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T19:31+0000
2023-03-30T19:31+0000
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ونفى المصدر في تصريحات لموقع "شفق نيوز" العراقي تلك المزاعم، مؤكدا أنها "تضليل"، وفق تعبيره.وأشار إلى أن "هناك عملية تضليل يقوم بها بعض المغرضين حول مشاركة رئيس الوزراء في قمة "من أجل الديمقراطية"، ومن الضروري توضيح بعض النقاط".وأوضح أن رئيس الوزراء العراقي شارك وألقى كلمة في جلسة بعنوان "الديمقراطية تحقق العدالة للجميع" بمشاركة رؤساء وقادة 8 دول، هي هولندا، واليابان، والأوروغواي، وغامبيا، وغينينا الجديدة، والرأس الأخضر، وباربادوس".وشدد على أن "مشاركة السوداني في الجلسة المذكورة جاءت بعد اشتراط عدم وجود إسرائيل".وأكد أن "إسرائيل موجودة في كل الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي يشارك فيها العراق منذ عقود، ومنها مثلا اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومؤتمرات المناخ وغيرها، وهذا الأمر لا يعد تطبيعا، لماذا يحاول البعض تصوير القمة المذكورة بأنها تطبيع مع إسرائيل؟".وشدد المصدر على أن "رفض التطبيع هو رفض وجود العراق مع إسرائيل في نشاط واحد، مثلا العراق لا يرفض المشاركة في كأس العالم أو الأولمبيات بمجرد وجود إسرائيل، لكنه ينسحب فور وضعه في مواجهتها".وشارك رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، في قمة افتراضية باسم "قمة من أجل الديمقراطية"، بناء على دعوة رسمية من رئيس القمة، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وشارك فيها زعماء وقادة وممثلو 115 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
https://sputnikarabic.ae/20230329/موقع-عبري-لقاء-نتنياهو-وأوستن-في-المطار-يذكر-الأمريكيين-بزياراتهم-للعراق-1075303666.html
https://sputnikarabic.ae/20230227/الحرس-الثوري-يشيد-برفض-العراق-للتطبيع-مع-إسرائيل-ويعرض-التعاون-العسكري-1074085991.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

مصدر حكومي عراقي يوضح حقيقة مشاركة السوداني في قمة دولية مع نتنياهو

19:31 GMT 30.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني
 رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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خرج مصدر حكومي عراقي، اليوم الخميس، ليوضح حقيقة مشاركة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في قمة دولية افتراضية عبر الإنترنت مع نظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ونفى المصدر في تصريحات لموقع "شفق نيوز" العراقي تلك المزاعم، مؤكدا أنها "تضليل"، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن "هناك عملية تضليل يقوم بها بعض المغرضين حول مشاركة رئيس الوزراء في قمة "من أجل الديمقراطية"، ومن الضروري توضيح بعض النقاط".
قاعدة رامشتاين في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
موقع عبري: لقاء نتنياهو وأوستن في المطار يذكر الأمريكيين بزياراتهم للعراق
أمس, 20:26 GMT
وأوضح أن رئيس الوزراء العراقي شارك وألقى كلمة في جلسة بعنوان "الديمقراطية تحقق العدالة للجميع" بمشاركة رؤساء وقادة 8 دول، هي هولندا، واليابان، والأوروغواي، وغامبيا، وغينينا الجديدة، والرأس الأخضر، وباربادوس".
وشدد على أن "مشاركة السوداني في الجلسة المذكورة جاءت بعد اشتراط عدم وجود إسرائيل".
وأكد أن "إسرائيل موجودة في كل الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي يشارك فيها العراق منذ عقود، ومنها مثلا اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومؤتمرات المناخ وغيرها، وهذا الأمر لا يعد تطبيعا، لماذا يحاول البعض تصوير القمة المذكورة بأنها تطبيع مع إسرائيل؟".
القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
الحرس الثوري يشيد برفض العراق للتطبيع مع إسرائيل ويعرض "التعاون العسكري"
27 فبراير, 12:05 GMT
وشدد المصدر على أن "رفض التطبيع هو رفض وجود العراق مع إسرائيل في نشاط واحد، مثلا العراق لا يرفض المشاركة في كأس العالم أو الأولمبيات بمجرد وجود إسرائيل، لكنه ينسحب فور وضعه في مواجهتها".
وشارك رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، في قمة افتراضية باسم "قمة من أجل الديمقراطية"، بناء على دعوة رسمية من رئيس القمة، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وشارك فيها زعماء وقادة وممثلو 115 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
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