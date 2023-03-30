https://sputnikarabic.ae/20230330/مصدر-حكومي-عراقي-يوضح-حقيقة-مشاركة-السوداني-في-قمة-دولية-مع-نتنياهو-1075345882.html

مصدر حكومي عراقي يوضح حقيقة مشاركة السوداني في قمة دولية مع نتنياهو

مصدر حكومي عراقي يوضح حقيقة مشاركة السوداني في قمة دولية مع نتنياهو

خرج مصدر حكومي عراقي، اليوم الخميس، ليوضح حقيقة مشاركة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في قمة دولية افتراضية عبر الإنترنت مع نظيره الإسرائيلي،... 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T19:31+0000

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ونفى المصدر في تصريحات لموقع "شفق نيوز" العراقي تلك المزاعم، مؤكدا أنها "تضليل"، وفق تعبيره.وأشار إلى أن "هناك عملية تضليل يقوم بها بعض المغرضين حول مشاركة رئيس الوزراء في قمة "من أجل الديمقراطية"، ومن الضروري توضيح بعض النقاط".وأوضح أن رئيس الوزراء العراقي شارك وألقى كلمة في جلسة بعنوان "الديمقراطية تحقق العدالة للجميع" بمشاركة رؤساء وقادة 8 دول، هي هولندا، واليابان، والأوروغواي، وغامبيا، وغينينا الجديدة، والرأس الأخضر، وباربادوس".وشدد على أن "مشاركة السوداني في الجلسة المذكورة جاءت بعد اشتراط عدم وجود إسرائيل".وأكد أن "إسرائيل موجودة في كل الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي يشارك فيها العراق منذ عقود، ومنها مثلا اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومؤتمرات المناخ وغيرها، وهذا الأمر لا يعد تطبيعا، لماذا يحاول البعض تصوير القمة المذكورة بأنها تطبيع مع إسرائيل؟".وشدد المصدر على أن "رفض التطبيع هو رفض وجود العراق مع إسرائيل في نشاط واحد، مثلا العراق لا يرفض المشاركة في كأس العالم أو الأولمبيات بمجرد وجود إسرائيل، لكنه ينسحب فور وضعه في مواجهتها".وشارك رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، في قمة افتراضية باسم "قمة من أجل الديمقراطية"، بناء على دعوة رسمية من رئيس القمة، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وشارك فيها زعماء وقادة وممثلو 115 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

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