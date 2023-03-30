https://sputnikarabic.ae/20230330/مكتب-مدعي-عام-مانهاتن-تواصلنا-مع-محامي-ترامب-لتنسيق-تسليم-نفسه-1075351199.html

المدعي العام: تواصلنا مع محامي ترامب لتنسيق تسليم نفسه

المدعي العام: تواصلنا مع محامي ترامب لتنسيق تسليم نفسه

صرّح مكتب المدعي العام في مانهاتن بأنه تواصل مع فريق المحامين الخاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتنسيق استسلامه للمثول أمام المحكمة، ولكن لم يتم تحديد... 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T23:56+0000

2023-03-30T23:56+0000

2023-03-30T23:56+0000

ترامب

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العالم

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واشنطن- سبوتنيك. وقال البيان "في هذا المساء، اتصلنا بمحامي السيد ترامب لتنسيق استسلامه إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن للاستجواب حول قضية مختومة في المحكمة العليا. سيتم توفير التوجيهات حال تم تحديد موعد الاستجواب".وأفادت شبكة CNN الأمريكية، بأن اعتقال ترامب من المتوقع أن يحدث في وقت مبكر من الأسبوع القادم.وصوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمربكيّة عدّة الخميس".وكان الرئيس السابق نفسه، توقع قبل أيام قليلة أنه سيتم توجيه الاتهام إليه واعتقاله، وقال ترامب على شبكة "Truth Social" الاجتماعية في 18 مارس، إن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لاعتقاله في 21 مارس ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.وأفادت وسائل الإعلام، أنه من المتوقع أن تشمل التهم الموجهة إلى ترامب تزوير وثائق، حيث وصفت منظمة ترامب الأموال التي دفعتها للممثلة بأنها "مصاريف قانونية".وفي الوقت نفسه، بموجب قانون نيويورك، يمكن أن يعتبر تزوير المستندات جريمة جنائية، وفي أسوأ الأحوال، قد يواجه ترامب ما يصل إلى 4 سنوات في السجن.

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ترامب, خطط ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم