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https://sputnikarabic.ae/20230331/باكستان-مقتل-11-شخصا-في-حادث-تدافع-أثناء-توزيع-مواد-غذائية-في-رمضان-1075382422.html
باكستان... مقتل 11 شخصا في حادث تدافع أثناء توزيع مواد غذائية في رمضان
باكستان... مقتل 11 شخصا في حادث تدافع أثناء توزيع مواد غذائية في رمضان
لقى ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم، بينما أصيب عدد آخر، اليوم الجمعة، في حادث تدافع خلال ‏حملة مجانية لتوزيع مواد غذائية فى مدينة كراتشي، جنوبي باكستان.‏ 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T15:55+0000
2023-03-31T15:55+0000
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ووقع الحادث أثناء تجمع الناس في مصنع للصباغة، في المنطقة الصناعية بالمدينة، لجمع الحصص التموينية، وهي جزء من حملات خيرية يقيمها سكان كراتشي كل شهر رمضان، لمساعدة المحتاجين، وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية.وأفادت مصادر أنه تم نقل 9 جثث إلى مستشفى الشهيد العباسي، وكانوا جميعا من النساء، فيما نقل اثنان إلى المستشفى المدني.وقالت مصادر الإنقاذ ومسؤولو الشرطة لجيو نيوز إن من بين القتلى في الحادث ثماني نساء وثلاثة أطفال.وتأتي المأساة الأخيرة، بعد أيام من مقتل 4 مسنين في حادث تدافع مماثل، وقع خلال حملات توزيع الدقيق المجانية، التي نظمتها الحكومة في مقاطعة بنجاب الباكستانية، الأسبوع الماضي.وأعلنت الشرطة الباكستانية أنه تم اعتقال 7 أشخاص حتى الآن، وفتح تحقيق بشأن الحادث.ويعد الحادث هو واحد من العديد من حوادث التدافع، التي وقع في الأسابيع الأخيرة، وأودت بحياة ما لا يقل عن 5 أشخاص، إصابة العديد في جميع أنحاء باكستان، في المواقع التي كان يتم فيها توزيع المواد الغذائية، وخاصة دقيق القمح، في إطار المخطط المدعوم من الحكومة الباكستانية لتقديم الدعم إلى الأسر، التي تكافح وسط الأزمة الاقتصادية المتدهورة في البلاد.ويتجمّع آلاف الأشخاص في المراكز التي أقيمت في جميع أنحاء باكستان، كجزء من جهود الحكومة لتخفيف تأثير التضخم الذي تجاوز 30٪، وهو أعلى مستوى له منذ 50 عاما.وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل أكبر، إذ ارتفعت أسعار الدقيق بأكثر من 45٪ في العام الماضي.وكانت الحكومة الباكستانية أطلقت بداية الأسبوع الماضي، برنامج توزيع الدقيق للوصول إلى ملايين الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان.
https://sputnikarabic.ae/20230101/مصرع-9-أشخاص-على-الأقل-خلال-حادث-تدافع-داخل-مركز-تسوق-في-أوغندا-1071814887.html
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باكستان, رمضان, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
باكستان, رمضان, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن

باكستان... مقتل 11 شخصا في حادث تدافع أثناء توزيع مواد غذائية في رمضان

15:55 GMT 31.03.2023
© AFP 2023 / ABDUL MAJEEDمواطنون ينتظرون في طوابير لجمع أكياس طحين مجانية في نقطة توزيع حكومية في بيشاور، باكستان، 29 مارس/ آذار 2023
مواطنون ينتظرون في طوابير لجمع أكياس طحين مجانية في نقطة توزيع حكومية في بيشاور، باكستان، 29 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
مواطنون ينتظرون في طوابير لجمع أكياس طحين مجانية في نقطة توزيع حكومية في بيشاور، باكستان، 29 مارس/ آذار 2023
© AFP 2023 / ABDUL MAJEED
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لقى ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم، بينما أصيب عدد آخر، اليوم الجمعة، في حادث تدافع خلال ‏حملة مجانية لتوزيع مواد غذائية فى مدينة كراتشي، جنوبي باكستان.‏
ووقع الحادث أثناء تجمع الناس في مصنع للصباغة، في المنطقة الصناعية بالمدينة، لجمع الحصص التموينية، وهي جزء من حملات خيرية يقيمها سكان كراتشي كل شهر رمضان، لمساعدة المحتاجين، وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية.
وأفادت مصادر أنه تم نقل 9 جثث إلى مستشفى الشهيد العباسي، وكانوا جميعا من النساء، فيما نقل اثنان إلى المستشفى المدني.
وقالت مصادر الإنقاذ ومسؤولو الشرطة لجيو نيوز إن من بين القتلى في الحادث ثماني نساء وثلاثة أطفال.وتأتي المأساة الأخيرة، بعد أيام من مقتل 4 مسنين في حادث تدافع مماثل، وقع خلال حملات توزيع الدقيق المجانية، التي نظمتها الحكومة في مقاطعة بنجاب الباكستانية، الأسبوع الماضي.
وأعلنت الشرطة الباكستانية أنه تم اعتقال 7 أشخاص حتى الآن، وفتح تحقيق بشأن الحادث.
ويعد الحادث هو واحد من العديد من حوادث التدافع، التي وقع في الأسابيع الأخيرة، وأودت بحياة ما لا يقل عن 5 أشخاص، إصابة العديد في جميع أنحاء باكستان، في المواقع التي كان يتم فيها توزيع المواد الغذائية، وخاصة دقيق القمح، في إطار المخطط المدعوم من الحكومة الباكستانية لتقديم الدعم إلى الأسر، التي تكافح وسط الأزمة الاقتصادية المتدهورة في البلاد.
ويتجمّع آلاف الأشخاص في المراكز التي أقيمت في جميع أنحاء باكستان، كجزء من جهود الحكومة لتخفيف تأثير التضخم الذي تجاوز 30٪، وهو أعلى مستوى له منذ 50 عاما.
الشرطة في أوغندا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
مصرع 9 أشخاص على الأقل خلال حادث تدافع داخل مركز تسوق في أوغندا
1 يناير, 10:09 GMT
وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل أكبر، إذ ارتفعت أسعار الدقيق بأكثر من 45٪ في العام الماضي.
وكانت الحكومة الباكستانية أطلقت بداية الأسبوع الماضي، برنامج توزيع الدقيق للوصول إلى ملايين الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان.
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