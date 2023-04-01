https://sputnikarabic.ae/20230401/رئيس-اتحاد-الكرة-الإيراني-يوجه-دعوة-إلى-نظيره-السعودي-لزيارة-طهران-1075410575.html
رئيس اتحاد الكرة الإيراني يوجه دعوة إلى نظيره السعودي لزيارة طهران
رئيس اتحاد الكرة الإيراني يوجه دعوة إلى نظيره السعودي لزيارة طهران
وجه رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، اليوم السبت، رسالة شكر إلى نظيره السعودي ياسر المشعل، ردا على رسالة التهنئة بمناسبة فوز إيران بكأس آسيا لكرة... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T14:43+0000
2023-04-01T14:43+0000
2023-04-01T14:43+0000
إيران
أخبار إيران
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101866/95/1018669577_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_be5cf42f83402da92f6bf4c3b68d8e7a.jpg
وقال تاج، في رسالته، "لا شك أن الجميع في كرة القدم الآسيوية يعترفون بأن الجمهورية الإيرانية والمملكة العربية السعودية هما القوتان الكرويتان في جميع أنحاء القارة".وأضاف: "اعتقد اعتقادا راسخا أنه يجب اتخاذ المزيد من الخطوات بهدف تحقيق المزيد من النجاح والإنجازات في كرة القدم في كلا البلدين في المستقبل".ووجه تاج، دعوة رسمية من الاتحاد الإيراني لكرة القدم للمشعل وللأمين العام للمملكة العربية السعودية لزيارة الاتحاد الإيراني من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والمزيد من التعاون بين الجانبين".وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230327/إيران-تعلن-أنها-ستوجه-دعوة-رسمية-للعاهل-السعودي-لزيارة-طهران-1075218327.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101866/95/1018669577_92:0:921:622_1920x0_80_0_0_bcbe6a46a6ffb0b55d9b8f29a5d1e0f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
رئيس اتحاد الكرة الإيراني يوجه دعوة إلى نظيره السعودي لزيارة طهران
تابعنا عبر
وجه رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، اليوم السبت، رسالة شكر إلى نظيره السعودي ياسر المشعل، ردا على رسالة التهنئة بمناسبة فوز إيران بكأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2023".
وقال تاج، في رسالته، "لا شك أن الجميع في كرة القدم الآسيوية يعترفون بأن الجمهورية الإيرانية والمملكة العربية السعودية هما القوتان الكرويتان في جميع أنحاء القارة".
وأضاف: "اعتقد اعتقادا راسخا أنه يجب اتخاذ المزيد من الخطوات بهدف تحقيق المزيد من النجاح والإنجازات
في كرة القدم في كلا البلدين في المستقبل".
ووجه تاج، دعوة رسمية من الاتحاد الإيراني لكرة القدم للمشعل وللأمين العام للمملكة العربية السعودية لزيارة الاتحاد الإيراني من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والمزيد من التعاون بين الجانبين".
وتوصلت السعودية وإيران
إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
.