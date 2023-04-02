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السودان.. رفع أسعار البنزين وخفض طفيف للغازولين
السودان.. رفع أسعار البنزين وخفض طفيف للغازولين
قررت وزارة الطاقة والنفط السودانية، اليوم الأحد، زيادة أسعار البنزين وتطبيق تخفيض طفيف على قيمة الغازولين، وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T19:20+0000
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ونقل موقع "سودان تربيون" عن وزارة الطاقة والنفط السودانية بيانا قالت فيه إنه تقرر "تعديل أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من غدا الإثنين، في إطار المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات".وأوضحت الوزارة أن سعر لتر البنزين سيكون في محطات الخدمة في ولاية الخرطوم بـ 588 جنيها سودانيا (ما يعادل 0.98 دولار أمريكي) بدلا عن 520 جنيها، فيما سيصبح سعر لتر الغازولين 582 جنيها بدلا من 600 جنيها.ولفتت الوزارة إلى أن سعر الخدمة يشمل رسوم ولاية الخرطوم البالغة 8 جنيهات على اللتر الواحد، على أن تكون تسعيرة ولاية الخرطوم مرجعية لبقية الولايات الـ 17.يذكر أن السودان يستورد معظم احتياجاته النفطية، حيث استورد في 2022 منتجات بترول بأكثر من 2.8 مليار دولار، وارتفع عجز الميزان التجاري إلى أكثر من 6.7 مليار دولاروعمدت وزارة الطاقة السودانية إلى مراجعة أسعار الوقود بصورة شهرية، مقارنة بأسعار النفط العالمية، وذلك منذ تحرير السلعة بشكل كامل في يناير/ كانون الثاني 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230402/الإعلان-عن-مبادرة-سياسية-جديدة-لتسوية-الأزمة-في-السودان-1075435473.html
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العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الأخبار, اقتصاد

السودان.. رفع أسعار البنزين وخفض طفيف للغازولين

19:20 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIمحطة بنزين في مصر
محطة بنزين في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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قررت وزارة الطاقة والنفط السودانية، اليوم الأحد، زيادة أسعار البنزين وتطبيق تخفيض طفيف على قيمة الغازولين، وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين.
ونقل موقع "سودان تربيون" عن وزارة الطاقة والنفط السودانية بيانا قالت فيه إنه تقرر "تعديل أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من غدا الإثنين، في إطار المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات".
وأوضحت الوزارة أن سعر لتر البنزين سيكون في محطات الخدمة في ولاية الخرطوم بـ 588 جنيها سودانيا (ما يعادل 0.98 دولار أمريكي) بدلا عن 520 جنيها، فيما سيصبح سعر لتر الغازولين 582 جنيها بدلا من 600 جنيها.
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ولفتت الوزارة إلى أن سعر الخدمة يشمل رسوم ولاية الخرطوم البالغة 8 جنيهات على اللتر الواحد، على أن تكون تسعيرة ولاية الخرطوم مرجعية لبقية الولايات الـ 17.
يذكر أن السودان يستورد معظم احتياجاته النفطية، حيث استورد في 2022 منتجات بترول بأكثر من 2.8 مليار دولار، وارتفع عجز الميزان التجاري إلى أكثر من 6.7 مليار دولار
وعمدت وزارة الطاقة السودانية إلى مراجعة أسعار الوقود بصورة شهرية، مقارنة بأسعار النفط العالمية، وذلك منذ تحرير السلعة بشكل كامل في يناير/ كانون الثاني 2021.
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