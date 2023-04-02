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https://sputnikarabic.ae/20230402/ريال-مدريد-يكتسح-بلد-الوليد-بسداسية-في-الدوري-الإسباني-وهاتريك-تاريخي-لبنزيما-1075449755.html
ريال مدريد يكتسح بلد الوليد بسداسية في الدوري الإسباني... و"هاتريك" تاريخي لبنزيما
ريال مدريد يكتسح بلد الوليد بسداسية في الدوري الإسباني... و"هاتريك" تاريخي لبنزيما
اكتسح ريال مدريد، ضيفه بلد الوليد بنصف دستة أهداف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T18:12+0000
2023-04-02T18:12+0000
مجتمع
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تقدم البرازيلي رودريغو لصالح ريال مدريد أمام بلد الوليد، في الدقيقة 22 من عمر أحداث الشوط الأول، فيما أضاف الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثاني للمرينجي أمام بلد الوليد، في الدقيقة 29 من أحداث الشوط الاول.وعزز بنزيمة تقدم ريال مدريد بهدف ثالث أمام بلد الوليد، في الدقيقة 32 من عمر المباراة، ثم خطف النجم الفرنسي الهدف الرابع للملكي والثالث له "هاتريك"، أمام بلد الوليد في الدقيقة 36.وفي الدقيقة 73، سجل ماركو أسينسيو الهدف الخامس لفريق ريال مدريد، بينما أحرز لوكاس فاسكيز الهدف السادس لفريق ريال مدريد في الدقيقة 90.بهذة النتيجة، يرفع فريق ريال مدريد رصيده للنقطة 59 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني خلفا لفريق برشلونة المتصدر برصيد 71 نقطة، فيما يتجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 28 في المركز السادس عشر.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الاتحاد-الإسباني-يعدل-موعد-مباراة-برشلونة-وريال-مدريد-في-نصف-نهائي-الكأس-1074478002.html
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الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, الأخبار
الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, الأخبار

ريال مدريد يكتسح بلد الوليد بسداسية في الدوري الإسباني... و"هاتريك" تاريخي لبنزيما

18:12 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEXريال مدريد يقلب تأخره بهدف لفوز 4 - 1 على ضيفه ريال مايوركا، في مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ريال مدريد يقلب تأخره بهدف لفوز 4 - 1 على ضيفه ريال مايوركا، في مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX
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اكتسح ريال مدريد، ضيفه بلد الوليد بنصف دستة أهداف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الإسباني.
تقدم البرازيلي رودريغو لصالح ريال مدريد أمام بلد الوليد، في الدقيقة 22 من عمر أحداث الشوط الأول، فيما أضاف الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثاني للمرينجي أمام بلد الوليد، في الدقيقة 29 من أحداث الشوط الاول.
برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد بثلاثية نظيفة اليوم الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
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وعزز بنزيمة تقدم ريال مدريد بهدف ثالث أمام بلد الوليد، في الدقيقة 32 من عمر المباراة، ثم خطف النجم الفرنسي الهدف الرابع للملكي والثالث له "هاتريك"، أمام بلد الوليد في الدقيقة 36.
وفي الدقيقة 73، سجل ماركو أسينسيو الهدف الخامس لفريق ريال مدريد، بينما أحرز لوكاس فاسكيز الهدف السادس لفريق ريال مدريد في الدقيقة 90.
بهذة النتيجة، يرفع فريق ريال مدريد رصيده للنقطة 59 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني خلفا لفريق برشلونة المتصدر برصيد 71 نقطة، فيما يتجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 28 في المركز السادس عشر.
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