https://sputnikarabic.ae/20230402/وزير-النقل-السريلانكي-ندرس-شراء-أسمدة-من-روسيا-بالعملات-الوطنية-1075429055.html
وزير النقل السريلانكي: ندرس شراء أسمدة من روسيا بالعملات الوطنية
وزير النقل السريلانكي: ندرس شراء أسمدة من روسيا بالعملات الوطنية
أكد وزير النقل السريلانكي، باندولا جوناواردانا، أن بلاده تدرس شراء الأسمدة من روسيا بالعملات الوطنية. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T10:30+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضح باندولا أن سريلانكا رفعت بالفعل الحظر المفروض على الأسمدة الكيماوية وترغب في شرائها، بما في ذلك من روسيا، لتسديد المدفوعات بالعملات الوطنية.وقال: "تراجع رئيسنا الحالي، رانيل ويكرمسينغ، عن هذا القرار بحظر الأسمدة الكيماوية، وأصبحت أسعار الأسمدة الآن في متناول المزارعين، ومن الممكن التفكير في شراء الأسمدة من روسيا"، لافتًا إلى أنه "أمر أكثر اقتصادا".وأكد باندولا أن سريلانكا يمكنها إجراء تسويات بالعملات الوطنية، حيث كانت هناك أزمة عملة خطيرة في البلاد، وكان هناك نقص في الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أنه في الفترة من 2022 إلى 2023 وافقت سلطات الدولة على شراء 225 ألف طن من الأسمدة.وفيما بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في الشوارع ضد حكومة راجاباكسا في كولومبو، العاصمة التنفيذية والقضائية والتجارية لسريلانكا، في أواخر أبريل/نيسان 2022، فقد اتهم المتظاهرون الحكومة بتنفيذ سياسة اقتصادية أدت إلى أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد.ووسط تلك الاحتجاجات، وبعد حركة واسعة من استقالات الوزراء، تنحى راجاباكسا في 14 يوليو/ تموز الماضي.طالع أيضا: سريلانكا وروسيا تجريان مفاوضات بشأن قرض لشراء الوقود
https://sputnikarabic.ae/20220917/سريلانكا-تبحث-مع-روسيا-إمكانية-الانضمام-إلى-نظام-مير-للمدفوعات-1067853071.html
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أخبار سريلانكا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار سريلانكا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزير النقل السريلانكي: ندرس شراء أسمدة من روسيا بالعملات الوطنية
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أكد وزير النقل السريلانكي، باندولا جوناواردانا، أن بلاده تدرس شراء الأسمدة من روسيا بالعملات الوطنية.
موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضح باندولا
أن سريلانكا رفعت بالفعل الحظر المفروض على الأسمدة الكيماوية وترغب في شرائها، بما في ذلك من روسيا، لتسديد المدفوعات بالعملات الوطنية.
17 سبتمبر 2022, 07:09 GMT
وقال: "تراجع رئيسنا الحالي
، رانيل ويكرمسينغ، عن هذا القرار بحظر الأسمدة الكيماوية، وأصبحت أسعار الأسمدة الآن في متناول المزارعين، ومن الممكن التفكير في شراء الأسمدة من روسيا"، لافتًا إلى أنه "أمر أكثر اقتصادا".
وأكد باندولا أن سريلانكا يمكنها إجراء تسويات بالعملات الوطنية، حيث كانت هناك أزمة عملة خطيرة في البلاد، وكان هناك نقص في الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أنه في الفترة من 2022 إلى 2023 وافقت سلطات الدولة على شراء 225 ألف طن من الأسمدة.
يشار إلى أن الرئيس السريلانكي السابق غوتابايا راجاباكسا، كان قد حظر استيراد واستخدام الأسمدة المعدنية ومبيدات الآفات في الزراعة، ويخطط لجعل البلاد أول دولة حديثة تتمتع بالزراعة العضوية تمامًا، لكن أدى ضعف الحصاد إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور بالفعل، والناجم عن نقص النقد الأجنبي مع انخفاض التدفقات السياحية بسبب القيود المفروضة على جائحة فيروس كورونا.
وفيما بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في الشوارع ضد حكومة راجاباكسا في كولومبو، العاصمة التنفيذية والقضائية والتجارية لسريلانكا، في أواخر أبريل/نيسان 2022، فقد اتهم المتظاهرون الحكومة بتنفيذ سياسة اقتصادية أدت إلى أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد.
ووسط تلك الاحتجاجات، وبعد حركة واسعة من استقالات الوزراء، تنحى راجاباكسا في 14 يوليو/ تموز الماضي.