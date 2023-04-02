عربي
https://sputnikarabic.ae/20230402/وزير-النقل-السريلانكي-ندرس-شراء-أسمدة-من-روسيا-بالعملات-الوطنية-1075429055.html
وزير النقل السريلانكي: ندرس شراء أسمدة من روسيا بالعملات الوطنية
وزير النقل السريلانكي: ندرس شراء أسمدة من روسيا بالعملات الوطنية
أكد وزير النقل السريلانكي، باندولا جوناواردانا، أن بلاده تدرس شراء الأسمدة من روسيا بالعملات الوطنية. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T10:30+0000
2023-04-02T10:30+0000
أخبار سريلانكا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101378/90/1013789024_0:606:1487:1442_1920x0_80_0_0_06cff1388f8e6c65f87e9cff9242a903.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضح باندولا أن سريلانكا رفعت بالفعل الحظر المفروض على الأسمدة الكيماوية وترغب في شرائها، بما في ذلك من روسيا، لتسديد المدفوعات بالعملات الوطنية.وقال: "تراجع رئيسنا الحالي، رانيل ويكرمسينغ، عن هذا القرار بحظر الأسمدة الكيماوية، وأصبحت أسعار الأسمدة الآن في متناول المزارعين، ومن الممكن التفكير في شراء الأسمدة من روسيا"، لافتًا إلى أنه "أمر أكثر اقتصادا".وأكد باندولا أن سريلانكا يمكنها إجراء تسويات بالعملات الوطنية، حيث كانت هناك أزمة عملة خطيرة في البلاد، وكان هناك نقص في الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أنه في الفترة من 2022 إلى 2023 وافقت سلطات الدولة على شراء 225 ألف طن من الأسمدة.وفيما بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في الشوارع ضد حكومة راجاباكسا في كولومبو، العاصمة التنفيذية والقضائية والتجارية لسريلانكا، في أواخر أبريل/نيسان 2022، فقد اتهم المتظاهرون الحكومة بتنفيذ سياسة اقتصادية أدت إلى أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد.ووسط تلك الاحتجاجات، وبعد حركة واسعة من استقالات الوزراء، تنحى راجاباكسا في 14 يوليو/ تموز الماضي.طالع أيضا: سريلانكا وروسيا تجريان مفاوضات بشأن قرض لشراء الوقود
https://sputnikarabic.ae/20220917/سريلانكا-تبحث-مع-روسيا-إمكانية-الانضمام-إلى-نظام-مير-للمدفوعات-1067853071.html
أخبار سريلانكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101378/90/1013789024_0:467:1487:1582_1920x0_80_0_0_743de9c969ea03132f18106d81c73b19.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سريلانكا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار سريلانكا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير النقل السريلانكي: ندرس شراء أسمدة من روسيا بالعملات الوطنية

10:30 GMT 02.04.2023
© Sputnik . Mfrsim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورأوراق نقدية روسية
أوراق نقدية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Sputnik . Mfrsim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير النقل السريلانكي، باندولا جوناواردانا، أن بلاده تدرس شراء الأسمدة من روسيا بالعملات الوطنية.
موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضح باندولا أن سريلانكا رفعت بالفعل الحظر المفروض على الأسمدة الكيماوية وترغب في شرائها، بما في ذلك من روسيا، لتسديد المدفوعات بالعملات الوطنية.
بطاقة مصرفية مير - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
سريلانكا تبحث مع روسيا إمكانية الانضمام إلى نظام "مير" للمدفوعات
17 سبتمبر 2022, 07:09 GMT
وقال: "تراجع رئيسنا الحالي، رانيل ويكرمسينغ، عن هذا القرار بحظر الأسمدة الكيماوية، وأصبحت أسعار الأسمدة الآن في متناول المزارعين، ومن الممكن التفكير في شراء الأسمدة من روسيا"، لافتًا إلى أنه "أمر أكثر اقتصادا".
وأكد باندولا أن سريلانكا يمكنها إجراء تسويات بالعملات الوطنية، حيث كانت هناك أزمة عملة خطيرة في البلاد، وكان هناك نقص في الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أنه في الفترة من 2022 إلى 2023 وافقت سلطات الدولة على شراء 225 ألف طن من الأسمدة.

يشار إلى أن الرئيس السريلانكي السابق غوتابايا راجاباكسا، كان قد حظر استيراد واستخدام الأسمدة المعدنية ومبيدات الآفات في الزراعة، ويخطط لجعل البلاد أول دولة حديثة تتمتع بالزراعة العضوية تمامًا، لكن أدى ضعف الحصاد إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور بالفعل، والناجم عن نقص النقد الأجنبي مع انخفاض التدفقات السياحية بسبب القيود المفروضة على جائحة فيروس كورونا.

وفيما بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في الشوارع ضد حكومة راجاباكسا في كولومبو، العاصمة التنفيذية والقضائية والتجارية لسريلانكا، في أواخر أبريل/نيسان 2022، فقد اتهم المتظاهرون الحكومة بتنفيذ سياسة اقتصادية أدت إلى أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد.
ووسط تلك الاحتجاجات، وبعد حركة واسعة من استقالات الوزراء، تنحى راجاباكسا في 14 يوليو/ تموز الماضي.
طالع أيضا: سريلانكا وروسيا تجريان مفاوضات بشأن قرض لشراء الوقود
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:45 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала