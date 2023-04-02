https://sputnikarabic.ae/20230402/وفد-سوريا-يغادر-إلى-روسيا-للمشاركة-في-المحادثات-الرباعية-مع-موسكو-وطهران-وأنقرة-1075426025.html

وفد سوريا يغادر إلى روسيا للمشاركة في المحادثات الرباعية مع ممثلي موسكو وطهران وأنقرة

وفد سوريا يغادر إلى روسيا للمشاركة في المحادثات الرباعية مع ممثلي موسكو وطهران وأنقرة

غادر وفد دبلوماسي سوري، اليوم الأحد، إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T09:10+0000

2023-04-02T09:10+0000

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وحسب وكالة الأنباء السورية، قال رئيس الوفد أيمن سوسان، وهو معاون وزير الخارجية السوري، إن الوفد سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني يوم 3 أبريل/نيسان، قبل أن يشارك الثلاثاء، في الاجتماع الرباعي.وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت، في منتصف مارس/ آذار الماضي، بأن وفودا من وزارت خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا سوف يجتمعون في العاصمة الروسية موسكو.وأوضحت نقلا عن مصادر دبلوماسية: "سيمثل الوفد التركي نائب وزير الخارجية التركي بوراك أكجابار، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية الإيراني، ومعاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان".يذكر أن روسيا استضافت، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضم وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.وفي مارس الماضي، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتبط بانسحاب تركيا من الأراضي السورية ووقف دعم الإرهاب، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا".

https://sputnikarabic.ae/20230329/مصدر-لـسبوتنيك-نواب-وزراء-خارجية-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-يجتمعون-الاثنين-المقبل-في-موسكو-1075294353.html

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